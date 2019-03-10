İBB'den 139 bin 910 sahipsiz hayvana tedavi hizmeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz sokak hayvanına muayene, tedavi ve bakım hizmeti verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına sevgi elini uzatan İBB, hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

İBB Muhtarlıklar Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde 6 farklı hayvan bakımevinde sahipsiz sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet veriliyor. Dünyanın en büyük 2 sahipsiz hayvan bakımevine sahip olan müdürlük bünyesinde 79'u veteriner hekim olmak üzere 384 personel görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına, aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım, mikroçip ve sahiplendirme hizmeti vermesinin yanı sıra, bir Vetbüs, bir Vetkabin, bir Motovet, bir Çiftlik Nakil Aracı ve 29 (Minivan-Panelvan tipi) Hayvan Nakil Aracı ile acil müdahale, sevk etme ve yerinde tedavi gibi imkanları da sunuyor.

- Tedavisi tamamlanan 821 hayvan sahiplendirildi

Bakım evleri ve mobil araçlar dahil son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz hayvana muayene, tedavi ve bakım hizmeti verildi.