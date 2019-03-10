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İBB'den 139 bin 910 sahipsiz hayvana tedavi hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:50 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz sokak hayvanına muayene, tedavi ve bakım hizmeti verildi - Sokak hayvanlarına yönelik 20 bin 108 kısırlaştırma, 40 bin 954 aşılama, 32 bin 435 mikroçip uygulaması, tedavisi tamamlanan 821 hayvana ise sahiplendirme işlemi yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz sokak hayvanına muayene, tedavi ve bakım hizmeti verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İstanbul genelinde sahipsiz sokak hayvanlarına sevgi elini uzatan İBB, hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

İBB Muhtarlıklar Gıda Daire Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kent genelinde 6 farklı hayvan bakımevinde sahipsiz sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet veriliyor. Dünyanın en büyük 2 sahipsiz hayvan bakımevine sahip olan müdürlük bünyesinde 79'u veteriner hekim olmak üzere 384 personel görev yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına, aşılama, kısırlaştırma, tedavi, bakım, mikroçip ve sahiplendirme hizmeti vermesinin yanı sıra, bir Vetbüs, bir Vetkabin, bir Motovet, bir Çiftlik Nakil Aracı ve 29 (Minivan-Panelvan tipi) Hayvan Nakil Aracı ile acil müdahale, sevk etme ve yerinde tedavi gibi imkanları da sunuyor.

- Tedavisi tamamlanan 821 hayvan sahiplendirildi

Bakım evleri ve mobil araçlar dahil son 1 yılda 139 bin 910 sahipsiz hayvana muayene, tedavi ve bakım hizmeti verildi.

Sokak hayvanlarına yönelik 20 bin 108 kısırlaştırma, 40 bin 954 aşılama, 32 bin 435 mikroçip uygulaması, tedavisi tamamlanan 821 hayvana ise sahiplendirme işlemi yapıldı. Sokak hayvanlarına karşı sevgi ve duyarlılığın çocuk yaşta gelişmesi amacıyla 13 bin 169 ilk öğretim öğrencisine eğitim verildi.

Sokak hayvanlarına yerinde mobil klinik hizmeti vermeye 2018 yılında başlayan Vetbüs, 39 ilçede 126 kez hareket gerçekleştirdi. Bugüne dek bin 479 aşılama, 171 tedavi, 28 sahiplendirme ve 31 mikroçip uygulaması olmak üzere bin 709 hayvanın bakımı yapıldı.

Faaliyete 2016'da geçen Vetkabin ise 39 ilçede 115 kez hareket gerçekleştirdi. Vetkabin sayesinde bin 784 aşılama, 274 tedavi, 12 sahiplendirme, 115 mikroçip uygulaması olmak üzere 2 bin 185 sahipsiz hayvana hizmet verildi.

Ayrıca, kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan şehrin ücra noktalarındaki hayvanlara besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtılıyor. Belediye tarafından belirlenen 199 farklı noktaya ekipler ortalama 1 ton kuru mama bırakıyor. Bu bağlamda, son 1 yılda, sokak hayvanların beslenmesi için toplam 149 ton kuru mama dağıtıldı.

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bakım Hizmet istanbul büyükşehir belediyesi sokak hayvanları tedavi

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