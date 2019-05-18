İBB'den 19 Mayıs öncesi Sarayburnu'ndaki Atatürk heykelinde temizlik ve bakım

İstanbul (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı öncesi Atatürk heykeli ve Zübeyde Hanım büstünün temizlik ve bakım çalışması yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin ilk Atatürk Heykeli olan Sarayburnu'ndaki Atatürk Heykeli ile Yedikule Zübeyde Hanım büstünün temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Çalışmalar İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince hassasiyetle yürütüldü. Bakım çalışmaları, restorasyon eğitimi almış 8 kişilik uzman ekip tarafından gerçekleştirildi.

Konservasyon ve Restorasyon Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda gerekli noktalarda hassas mekanik temizlik, gerekli noktalarda AB 57 temizlik jeli ile kimyasal temizlik çalışmaları uygulandı.

Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından restorasyon projelerinin onaylanmasının ardından Atatürk Anıtı, ilk günkü özgün görünümüne kavuşacak. Aynı zamanda vatandaşlar tarihi eserlerin bakım ve temizlik isteklerini, ALO 153 Beyaz Masa çağrı merkezini arayarak talep oluşturabiliyor.

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