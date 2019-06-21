İBB’den 2019’da 27 bin öğrenciye bilinçli gıda tüketimi eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gıda israfının önlenmesi, tarımsal farkındalık ve çevre duyarlılığı oluşturmak amacıyla tarımın önemi, bitkilerin sınıflandırılması, bitki yetiştirmenin aşamaları ve sağlıklı tüketim konularında öğrencilere yönelik “Bilinçli Gıda Tüketimi Eğitimleri” düzenliyor. 2019 yılında 27 bin 674 öğrenciye; bugüne kadar ise 125 okulda uygulanan proje kapsamında 38 bin 280 öğrenci eğitim gördü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanlığı Tarım ve Su Ürünleri Müdürlüğü, okullarda başlatmış olduğu Bilinçli Gıda Tüketimi Eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Eğitimler, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenleniyor. Eğitim ile gıda israfının sonuçlarını anlatarak israfın önlenmesine yönelik bilinç oluşturulmasının yanı sıra tarımsal farkındalık ve çevre duyarlılığına sahip bireylerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Öğrencilere bitki seti hediye ediliyor

2017 yılında başlayan eğitimler kapsamında; tarımın önemi, bitkilerin sınıflandırılması, bitki yetiştirmenin aşamaları ve sağlıklı tüketim konularında konferanslar veriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi teorik eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin öğrendiklerini pekiştirmesi ve uygulayabilmeleri amacıyla eğitime katılanlara bitki setleri hediye ediyor. Hediye edilen bitki setlerinde; saksılı bitki yetiştirme seti, tohum kalemi, tohum kartı, bitki yetiştirme rehberi ve çevre dostu bez çanta yer alıyor. Öğrencilere ayrıca Çocuk ve Tarım Dergisi de hediye edildi.

2019 yılında 75 okulda 27 bin öğrenciye eğitim

2017 yılında 9 ilçede 14 okulda 3 bin 570, 2018 yılında 12 ilçede 36 okulda 7 bin 36 ve 2019 yılında 27 ilçede 75 okulda 27 bin 674 olmak üzere toplam 38 bin 280 öğrenciye Bilinçli Gıda Tüketimi Eğitimleri verildi.

