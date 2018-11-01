İBB'den 32 hatta ücretsiz aktarma hizmeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artırmak, özel araç kullanımını azaltmak, toplu ulaşım ve aktarma alışkanlığı kültürünü kazandırmak amacıyla otobüs ve metrolar arasında ücretsiz aktarma imkanı sağlayan besleme hatları kademeli olarak devreye aldı.
Belediyeden alınan bilgiye göre, kent genelinde 32 hatta, ücretsiz aktarmalı ulaşım hizmeti veriliyor. Bu uygulamayla mevcut ve planlanan ulaşım projeleri kapsamında otobüs ve diğer ulaşım modları arasındaki tam entegrasyonun sağlanabilmesi hedefleniyor.
"Besleme hatları" olarak değerlendirilen ücretsiz aktarma hizmeti; yolcu davranışları, yolculuk talepleri, sahada yapılan gözlemler, raylı sistem ve etkileşimindeki mevcut ve yeni açılan hatların analizi yapılarak belirlendi.
Besleme hatların aktarmasız yolculukları için tek biletli ücret tarifesi geçerli olmakla birlikte, bu hatlar ile diğer ulaşım modu (raylı sistem / deniz yolu) arasında yapılan aktarmalar ücretsiz olarak tarifelendirildi.
Örneğin Pendik ilçesi Kavakpınar-Tavşantepe Metrosu kullanacak bir yolcu, KM2 otobüs hattını kullandığında, istanbulkartında sadece bir yerde kendisinden ücret alıyor. KM2 hattındaki bir otobüse bildiğinde ücret ödeyen vatandaş, metro hattı kullandığında kendisinden her hangi bir ücret alınmıyor. Yine aynı şekilde bu hatlarla entegre olan M4 metrosunda da yolculuk yapabiliyor. Benzer durum, 32 hat ve bunlarla bağlantılı entegre diğer ulaşım alternatifleri içinde geçerli.
İstanbul genelinde 32 adet ücretsiz aktarmalı entegre hatlar şu şekilde:
SIRA
HAT KOD
HAT ADI
HAT TARİFESİ
İLÇESİ
AÇILIŞ TARİHİ
ENTEGRE HAT
1
KM2
KAVAKPINAR-TAVŞANTEPE METRO
METRO ENTEGRE
PENDİK
8.10.2016
M4 METROSU
2
KM21
HİLAL KONUTLARI - KARTAL METRO / CEVİZLİ
METRO ENTEGRE
PENDİK
12.10.2012
M4 METROSU
3
KM24
KAVAKPINAR - PENDİK METRO/YHT
METRO ENTEGRE
PENDİK
12.10.2012
M4 METROSU
4
KM26
ÇAMLIK MAHALLESİ - PENDİK METRO/ PENDİK YHT
METRO ENTEGRE
PENDİK
20.5.2015
M4 METROSU
5
KM34
KARTAL METRO-TOPSELVİ/GÜLSUYU METRO
METRO ENTEGRE
PENDİK
11.7.2018
M4 METROSU
6
KM37
HİLAL KONUTLARI-PENDİK METRO/YHT
METRO ENTEGRE
PENDİK
11.7.2018
M4 METROSU
7
KM41
BAŞIBÜYÜK SAĞLIK KAMPÜSÜ - KÜÇÜKYALI METRO
METRO ENTEGRE
MALTEPE
26.10.2015
M4 METROSU
8
KM42
BAŞIBÜYÜK - SÜREYYAPAŞA HASTANESİ/ MALTEPE
METRO ENTEGRE
MALTEPE
28.6.2017
M4 METROSU
9
KM43
M.EĞİTİM KÖYÜ - ZÜMRÜTEVLER/ MALTEPE
METRO ENTEGRE
MALTEPE
28.6.2017
M4 METROSU
10
KM44
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ - SİTELER - MALTEPE
METRO ENTEGRE
MALTEPE
28.6.2017
M4 METROSU
11
KM45
MARMARA EĞİTİM KÖYÜ - KÜÇÜKYALI METRO
METRO ENTEGRE
MALTEPE
28.6.2017
M4 METROSU
12
MK11
KAYABAŞI KİPTAŞ / KAYAŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO
METRO ENTEGRE
BAŞAKŞEHİR
22.11.2013
M1-M3 METROSU
13
MK12
GÜVERCİNTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO
METRO ENTEGRE
BAŞAKŞEHİR
22.11.2013
M1-M3 METROSU
14
MK13
ŞAHİNTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO
METRO ENTEGRE
BAŞAKŞEHİR
22.11.2013
M1-M3 METROSU
15
MK14
KİPTAŞ VADİTEPE - OLİMPİYATKÖY METRO
METRO ENTEGRE
BAŞAKŞEHİR
22.11.2013
M1-M3 METROSU
16
MK15
BOĞAZKÖY / BAHÇEŞEHİR - OLİMPİYATKÖY METRO
METRO ENTEGRE
BAŞAKŞEHİR
22.11.2013
M1-M3 METROSU
17
MK16
OLİMPİYATKÖY METRO / K.S.S.HASTANESİ - K.ÇEKMECE M
METRO ENTEGRE
BAŞAKŞEHİR
31.5.2013
M1-M3 METROSU
18
MK17
İBN HALDUN ÜNİ./BAHÇETEPE-OLİMPİYATKÖY METRO
METRO ENTEGRE
BAŞAKŞEHİR
7.6.2018
M1-M3 METROSU
19
MK19
AYAZMA SİTELERİ-MAHMUTBEY METRO
METRO ENTEGRE
BAŞAKŞEHİR
6.7.2018
M1-M3 METROSU
20
MK21
BAŞAKŞEHİR 4. 5. ETAPLAR - BAŞAKŞEHİR METROKENT
METRO ENTEGRE
BAŞAKŞEHİR
13.9.2013
M1-M3 METROSU
21
MK22
TAŞOLUK PERONLAR/ FENERTEPE - BAŞAKŞEHİR METROKENT
METRO ENTEGRE
ARNAVUTKÖY
25.10.2013
M1-M3 METROSU
22
MK31
K.S.S. HASTANESİ / HALKALI/MEHMET AKİF MAH. - BAŞA
METRO ENTEGRE
KÜÇÜKÇEKMECE
11.11.2013
M1-M3 METROSU
23
MK42
15 TEMMUZ MAH. - KİRAZLI METRO
METRO ENTEGRE
BAĞCILAR
13.9.2013
M1-M3 METROSU
24
MR5
YENİKAPI İDO-YENİKAPI MARMARAY
METRO ENTEGRE
FATİH
28.6.2018
M1-M2 METROSU
25
UM11
KİRAZLITEPE-KISIKLI METRO-ESATPAŞA
METRO ENTEGRE
ÜSKÜDAR
12.1.2018
M5 METROSU
26
UM12
GÜZELTEPE - KISIKLI METRO
METRO ENTEGRE
ÜSKÜDAR
30.1.2018
M5 METROSU
27
UM13
YAVUZTÜRK MAHALLESİ - ÜMRANİYE METRO
METRO ENTEGRE
ÜSKÜDAR
21.2.2018
M5 METROSU
28
UM40
TAŞDELEN - ÇEKMEKÖY METRO
METRO ENTEGRE
ÇEKMEKÖY
18.12.2017
M5 METROSU
29
UM60
SANCAKTEPE - ÇEKMEKÖY METRO
METRO ENTEGRE
SANCAKTEPE
18.12.2017
M5 METROSU
30
UM73
SULTANBEYLİ-ÇEKMEKÖY METRO
METRO ENTEGRE
ÇEKMEKÖY
03.01.2018
M5 METROSU
31
22İ
İSTİNYE İSKELE-MASLAK
VAPUR ENTEGRE
SARIYER
29.05.2017
İSTİNYE - ÇUBUKLU FERİBOTU
32
135Ç
ÇUBUKLU - KAVACIK
VAPUR ENTEGRE
BEYKOZ
13.04.2017
İSTİNYE - ÇUBUKLU FERİBOTU
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