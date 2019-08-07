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İBB'den akıllı bisiklet hizmeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE'yi son bir yıl içerisinde 481 bin kişi kullandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbulluların hizmetine sunulan İSBİKE'yi son bir yıl içerisinde 481 bin kişi kullandı.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediyenin iştiraklerinden İSPARK, "Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Projesi" İSBİKE ile bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmayı hedefliyor.

İSBİKE ilk olarak 2013'te Bostancı - Kartal sahil yolunda kullanılmaya başlandı. Sonrasında Maltepe dolgu alanının da dahil olduğu bisiklet yolu, Haziran 2018'e kadar 14 durak 140 bisikletle hizmet verdi. Hattın uzunluğu 23,5 kilometre. Avrupa Yakası'nda 5 durak 60 bisikletten oluşan 5 kilometrelik hat, Florya – Yeşilköy'de Nisan 2016'da hizmet vermeye başladı. Haziran 2018 ile birlikte İSBİKE'de yeni döneme geçildi. İstanbul genelinde daha da yaygınlaşan hizmetten son bir yıl içerisinde 481 bin 280 bisiklet kiralandı, abone sayısı 82 bin 169 kişiye ulaştı.

- Hedef 300 durak, 3 bin bisiklet

İSBİKE, yapılan çalışmalar sonucunda 150 durak, bin 500 bisiklet ile hizmet verebilen kapasiteye ulaştı. Zeytinburnu'nun E-5 altında kalan bölümünün tamamında ve Karaköy – Beşiktaş – Sarıyer boğaz hattında akıllı bisiklet durakları hizmete alındı. İSBİKE'nin 2019 yılı içerisinde 300 durak, 3 bin bisiklet kapasitesine ulaştırılması için çalışmalar hızla devam ediyor. Projede durak ve güzergah seçimi; diğer ulaşım sistemleri ile entegrasyonuna, bisiklet kullanım yoğunluğuna, arazi eğimlerine ve yol genişliklerine bakıldıktan sonra değerlendirme yapılıyor.

İSBİKE'de ücret tarifesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Emlak Müdürlüğü Ücret ve Tarifeler Komisyonu tarafından belirlenip, İBB Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe giriyor. 2019 yılı için onaylanan tarife henüz uygulanmazken, 2018 yılı tarifesi uygulanmaya devam ediyor.

İSBİKE’den İstanbullular 3 farklı fiyat tarifesiyle yararlanabiliyor. Avantajlı Yıllık Abonelik, Standart Yıllık Abonelik ve Kredi Kartı Tarifesi diye adlandırılan bu tarifeler vatandaşlardan gelen taleplere göre ayarlandı ve kullanıma sunuldu.
Avantajlı Yıllık Abonelik 59 lira olarak belirlendi.

Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Projesi’nden elde edilen gelirin yüzde 1'i İBB payı olarak ayrılıyor. Geriye kalan meblağ ise İSPARK A.Ş. tarafından yeni Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi Projeleri için kaynak olarak aktarılıyor.

www.isbike.istanbul üzerinden abone olunabilen İSBİKE'ye ayrıca Android ve iOS uyumlu tüm cep telefonları ile de üye olunup kredi kartı ile ödeme yapılabiliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından İSBIKE Mobil uygulaması çok yakında yeni özellikleri ile kullanıcılarıyla buluşacak. Yapılan yeni Mobil Uygulama ile abonelik işlemleri daha hızlı ve kolay yapılabilecek. Kullanıcı dostu yeni uygulama ile birlikte, bisiklet kiralama bilgileri, kaç kalori harcandığı, kredi yükleme bilgileri ve kaç km bisiklet kullanıldığına dair bilgiler görülebilecek.

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