İBB'den Arnavutköy'deki fabrika yangını açıklaması

Gökhan ÇELİK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin, sabah saatlerinde başlayan Arnavutköy'deki fabrika yangınına ilişkin açıklamasında, yangın sonucu 1 kişinin hafif şekilde yaralandığını, 10 bin metrekarelik fabrikanın 7 bin metrekarelik bölümünde yangının kontrol altına alınıp söndürüldüğünü ve 3 bin metrekarelik alanda devam eden yangının kontrol altına alınıp söndürme çalışmalarının sürdürüldüğünü bildirildi.

Açıklamada, "Arnavutköy Yeşilbayır Mahallesi, Şimşir Sokak'taki 3 katlı yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulu AKKİM Yapı Kimyasalları Fabrikası'nda sabah saatlerinde yangın meydana gelmiştir. Saat 09.33'de alınan ihbar üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden Hadımköy, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Çatalca, Mimarsinan, Bahçeşehir, Şişli, Fatih, Sultangazi, Kıraç, Kartal, Tuzla, Seyrantepe ve Kadıköy'den 85 araç ve 175 personel yangına müdahale etmiştir." hatırlatması yapıldı.

Türkiye'nin en büyük yapı kimyasal maddelerini üreten ve üretim kapasitesi oldukça büyük bir fabrika olduğundan söz edilen açıklamada, "Bu nedenle içerisinde; yüklü miktarda LPG tankları, solvent ve bin 200 ton hammadde, poliüretan köpük, akrilik mastik, metal kutuların içinde yer alan itici gaz olarak kullanılan LPG ve hekzan gazı barındırmaktadır. Fabrikada içerisinde yüksek seviyede yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunmasından ve bu patlayıcı maddelerin, yangın esnasında sürekli patlaması ve çevreye saçılması nedeniyle yangına can güvenliği açısından fabrika dışından müdahale edilmiştir. İBB İtfaiyesi tüm teknolojik imkânları kullanarak yangına müdahale etmiştir. Yangının çevre binalara sirayet etme riski öncelikli çalışmalarla önlenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

İstanbul İtfaiyesi yangın müdahale robotu, köpük su kuleleri ve çok fonksiyonlu robotik (uzaktan kumandalı) müdahale araçlarıyla, can güvenliğini tehdit eden kısımlarda 'Akıllı, Teknolojik ve Modern İtfaiye Araçları' ile müdahalede bulunulmuştur. Ayrıca yangının başlangıç noktası alt katlar olduğundan, katlar arasında meydana gelmesi ve patlamaların da oluşması nedeniyle havadan müdahale yapılamamıştır. Yangın sonucu sadece 1 kişi hafif yaralanmıştır. An itibariyle 10 bin metrekarelik fabrikanın yaklaşık 7 bin metrekaresindeki yangın itfaiye ekiplerimiz tarafından kontrol altına alınmış ve söndürülmüştür. Fabrikanın 3 bin metrekaresinde devam eden yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme çalışmaları devam etmektedir.