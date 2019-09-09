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İBB'den aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:26 | Son Güncelleme

Muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ikram edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından muharrem ayı dolayısıyla hazırlanan aşure, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlara ikram edildi.

İBB Lojistik Destek Merkezine bağlı ekipler, mobil büfelerde, birlik, beraberlik ve paylaşımın simgesi haline gelen aşurenin dağıtımını gerçekleştirdi.

Elli aşçı tarafından Lojistik Destek Merkezi mutfağında iki günde hazırlanan aşurelerin yapımında ise 12 çeşit malzeme kullanıldı.

Vatandaşların yoğun ilgisi dolayısıyla 25 bin kişilik aşure kısa sürede tükenirken, turistlerin de aşureyi tattığı görüldü.

Dağıtımlar, Kadıköy Şehir Hatları vapur iskelesi, Eminönü Şehir Hatları vapur iskelesi, Yenikapı Marmaray, Mecidiyeköy Meydan otobüs durağı ile Beylikdüzü Marmara Park metrobüs istasyonunda gerçekleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
aşure istanbul istanbul büyükşehir belediyesi Muharrem Ayı

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