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İBB’den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 02:37 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, makam odasında bulunan Atatürk Portresinin ve belediye binasının girişindeki T.C.

İBB’den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, makam odasında bulunan Atatürk Portresinin ve belediye binasının girişindeki T.C. ibaresinin kaldırıldığına ilişkin yazılı açıklamada bulunarak iddiaları gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, başta sosyal medya olmak üzere kamuoyunda gündeme gelen başkanlık makamındaki Atatürk Portresi’nin ve Saraçhanedeki belediye binasının girişindeki T.C. ibaresinin kaldırıldığına ilişkin iddialara yönelik görsel kanıtlar paylaşarak, yazılı açıklamada bulundu. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı makam odasındaki Atatürk Portresi’nin bulunduğu yerden kaldırıldığı yönündeki bazı basın yayın organlarında yer alan haber ve iddialara ilişkin yapılan incelemede; Sayın Ekrem İmamoğlu tarafından Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilen Kubilay Bayrak ve Başkan Danışmanı Murat Ongun’un özel asistanı Burcu Ciner tarafından 07 Mayıs 2019 tarihinde Başkanlık makamındaki özel eşyalarla birlikte Atatürk Portresi de ‘şahsa özel’ olduğu gerekçesiyle alınmıştır. Aynı yere yeni bir Atatürk Portresi konulmuştur.
Cumhuriyetimizin banisi, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi şahsiyetinin asılsız haberlere konu edilmesini ve bu tür art niyetli yaklaşımları esefle kınıyoruz” denildi.
Saraçhane’deki İBB binasının girişindeki T.C. ibaresinin kaldırıldığı iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirten açıklamada, “ İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Başkanlık binasında T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yazısı yerinde durmaktadır. Sosyal medyada Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ibaresinin kaldırıldığı yolunda yapılan mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye, halkı kin ve nefrete sürükleyerek kaos oluşturmaya yönelik çirkin paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İBB’den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması

İBB’den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması

İBB’den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması

İBB’den Atatürk Portresi ve T.C. açıklaması

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