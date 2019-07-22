İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Avcılar semtinde sivrisinek yoluyla bulaştığı tespit edilen "Batı Nil Virüsü" vakasının ortaya çıkmasından sonra semtteki sivrisinekle mücadele çalışmalarını artırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü vektörle mücadele konusunda çalışmalarını 12 ay devam ettiriyor. Bu kapsamda Avcılar ilçesinde bin 327 adres ve 2 bin 223 kaynakta çalışmalar, 3 larva ekibi, bir dere ekibi ve bir sulak sazlık alan aracı ekiplerince yürütülüyor. Bununla beraber 2 ekip ile gece ilaçlaması da yapılıyor.

Çalışmaların yoğunlaştığı Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde ise gündüz 3, gece 5 ekip olmak üzere 140 adres ve 342 kaynakta sivrisinek mücadelesi sürdürülüyor. Bunun yanında Yeşilkent Mahallesi'nin Küçükçekmece Gölü sınırlarındaki sazlık, bataklık, dere ve kanallarda, sazlık arazi aracı ile ilaçlama çalışmaları da ihmal edilmiyor. Mahallenin sınırlarından geçen yaklaşık 30 kilometre uzunluğundaki Eşkinoz Deresi ve Yeşilkent Mahallesi içerisinden geçen derenin yan kolu olan Turan Deresi ve Değirmen Dere İBB ve İSKİ ekiplerince ilaçlanıyor.