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İBB’den bayrak ve Atatürk posteri açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 22:05 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle donatılan hizmet binalarındaki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bir sonraki ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerde asılmak üzere toplandığını açıkladı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının ardından hizmet binalarındaki bayrak ve posterlerin kaldırılmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle donatılan hizmet binalarındaki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bir sonraki ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerde asılmak üzere toplandığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının ardından hizmet binalarındaki bayrak ve posterlerin kaldırılmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. İBB’den yapılan açıklamada, “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin, tören ve kutlama ilkelerini düzenleyen 2/8 maddesinde yer alan “Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi kurumlar bayraklarla donatılır” hükmü uyarınca bütün kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Büyükşehir Belediyesi hizmet binaları da ulusal ve resmi bayram süresince bayrak ve Atatürk posterleriyle donatılmaktadır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızın sona ermesiyle birlikte hizmet binalarımızdan Atatürk Posteri ve Türk Bayrakları bir sonraki ulusal bayram, resmi bayram ve tarihi günlerde asılmak üzere toplanmıştır” denildi.

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