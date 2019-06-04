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İBB'den bayram etkinlikleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 11:39 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan bayramı nedeniyle etkinlikler düzenleyecek. Ramazan’ın ilk günü Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde başlayan etkinlikler 9 Haziran’a kadar sürecek.

İBB'den bayram etkinlikleri

İstanbul (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan bayramı nedeniyle etkinlikler düzenleyecek. Ramazan’ın ilk günü Yenikapı ve Maltepe Sahillerinde başlayan etkinlikler 9 Haziran’a kadar sürecek.

DEĞERLİ SANATÇILAR, KONSERLERİYLE ETKİNLİKLERE RENK KATACAK

İMaltepe Sahili’ndeki etkinlik alanında; 5 Haziran’da Onur Şan, 6 Haziran’da Coşkun Sabah, 7 Haziran’da İsmail Altunsaray, 8 Haziran’da Yusuf Güney ve 9 Haziran’da Koliva sahne alacak. Yenikapı Sahili’nde ise 7 Haziran’da Özgün, 8 Haziran’da Bahadır Tatlıöz müzikseverlerle buluşacak.

ÇOCUKLAR İÇİN RENKLİ ETKİNLİKLER YENİKAPI VE MALTEPE’DE

Etkinlik alanlarına gelen çocuklar, hazırlanan renkli ve eğlenceli programlar sayesinde keyifli bir bayram tatili yaşayacaklar. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirecek, yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler. Geleneksel sanatlardan orta oyunu, Meddah ve Karagöz-Hacivat ile kahkahalara boğulacak olan çocuklar, renkli tiyatro oyunları ile eğlencenin tadına varacaklar.

GELENEKSEL TATLAR VE SANATLAR BAYRAMDA DA İSTANBULLULARIN BEĞENİSİNE SUNULACAK

İstanbullular, etkinlik alanında kurulan çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabilecek. Her gün saat 12.00’de açılacak olan çarşıda ayrıca el sanatları ve geleneksel sanatlara ait pek çok ürün, usta ellerin canlı performanslarıyla etkinlik alanlarında kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

(FOTOĞRAFLI)

İBB'den bayram etkinlikleri

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