İBB'den bayram etkinlikleri

Etkinlik alanlarına gelen çocuklar, hazırlanan renkli ve eğlenceli programlar sayesinde keyifli bir bayram tatili yaşayacaklar. Çocuklar, animatör sunucu ile renkli zamanlar geçirecek, yarışmalara katılacak ve çocuk şarkıları dinleyecekler. Geleneksel sanatlardan orta oyunu, Meddah ve Karagöz-Hacivat ile kahkahalara boğulacak olan çocuklar, renkli tiyatro oyunları ile eğlencenin tadına varacaklar.

GELENEKSEL TATLAR VE SANATLAR BAYRAMDA DA İSTANBULLULARIN BEĞENİSİNE SUNULACAK

İstanbullular, etkinlik alanında kurulan çarşıda; sıcak yemekten tatlılara, simitten Osmanlı şerbetine kadar geleneksel tatların yanı sıra el sanatları ürünlerinden giyime, kitaptan hediyelik eşyaya kadar ihtiyaç duydukları her şeye rahatlıkla ulaşabilecek. Her gün saat 12.00’de açılacak olan çarşıda ayrıca el sanatları ve geleneksel sanatlara ait pek çok ürün, usta ellerin canlı performanslarıyla etkinlik alanlarında kurulan stantlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

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