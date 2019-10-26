İBB'den belediye çalışanlarına deprem eğitim

İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu, Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM)) desteğiyle verilen eğitimlerin ilk ikisi, pilot bölge olarak seçilen Avcılar ve Silivri'de yapıldı. Bu ilçelerdeki belediye çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen eğitimlere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlükleri de katkı sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 26 Eylül'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5,8'lik depremin ardından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, bir dizi eğitime başlandı.

Prof. Dr. Şerif Barış'ın sunumuyla yapılan eğitimde, Türkiye ve dünyadaki deprem gerçeği gözler önüne serildi. Türkiye'de son 100 yıl içerisinde 77 kez yıkıcı deprem yaşandığını belirten Barış, dünyada da her yıl büyüklüğü 6'nın üzerinde olan çok sayıda depremin meydana geldiğini anlattı.

- "Acil durum planı ve tehlike avı"

Prof. Dr. Şerif Barış, deprem sırasında, evdeki eşyaların da büyük tehlikelere sebep olabileceğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Afete hazırlık evden başlar. Evinizde acil durum planı ve tehlike avı yapmamız lazım. Bunun belediye binalarının içinde de yapılması lazım. Öncelikle, deprem sırasında düşebilecek veya devrilebilecek eşyalar tespit edilmeli ve duvara monte edilmeli. Evin her odasını her köşesini gezerek bunu yapın. 17 Ağustos depreminde devrilen eşyalar kapı önlerini kestiğinden çok sayıda insan dışarı çıkamadı. Yaralanmaların da yüzde 50'den fazlası ayak yaralanmaları. Çünkü gece elektrik olmadığından, insanlar panik yaparak dışarı çıkmak istediğinden, kırılan cam ve cam eşyalara basarak yaralandı. 13 Mart 1992'de yaşanan Erzincan depremi de akşam 18.53'te oldu. Hava soğuk olduğundan yanan soba, sıcak sudan çok kişi yaralandı. Yanarak yaralananların sayısı bu depremde yüzde 40 civarında olmuştu."