İBB’den çıkartılan işçiler CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden çıkartılan işçiler, CHP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, verilen sözlerin tutulmasını istediler.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesinin ardından büyükşehir belediyesinin çeşitli birimlerinde görev yapmakta olan yüzlerce çalışanın işine son verilmiş, işten çıkartılan vatandaşlar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde oturma eylemi yapmaya başlamıştı. Bugün, işten çıkartılan bir grup işçi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin Beyoğlu Şişhane’de bulunan, İstanbul İl Başkanlığı önüne gelerek eylem gerçekleştirdi. Gece geç saatlerden beri il başkanlığı önünde olduklarını söyleyen işçiler, eylemlerinin kendilerine yapılan haksızlık sona erene kadar süreceğini belirtti.

“CHP’den kimse buraya gelip de bize destek olmadı”

Belediyedeki işine son verilmeden önce güvenlik görevlisi olarak çalıştığını söyleyen Arzu Çakır, “Bugün eylemlerimizin 20’nci günündeyiz ve eylemimize devam ediyoruz. Diğer arkadaşlarımız İBB önünde beklemeye devam ediyor, biz de CHP İl Başkanlığına geldik. Biraz önce Canan Kaftancıoğlu ile görüştük. Kendisi buradan geçerken bizimle görüşmek istediğini söyledi. Kaftancıoğlu, bizim belediyede işe girmemizin bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyor. Ben belediyede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum, ve şu anda güvenlik zafiyeti ve eksiklik var. Biz fazlalık mıydık ki çıkartıldık dediğimizde bize ‘Bir hakkaniyetsizlik olduğunu düşünüyorum, siz iki gün sonra iş bulabilirsiniz ama dışarıda 200 bin insan var. CHP olarak biz işçi partisiyiz’ diyor. Madem CHP işçi partisi, bizi neden işten çıkartıyor. Kaftancıoğlu, ‘Size sahip çıkacağım, yanınızda olacağım, ama diğer partiler gibi sizi toplayıp da gelin hepinizi işe alacağım demiyorum ama yanınızda olacağım’ diyor” açıklamasını yaptı.