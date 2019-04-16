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İBB’den çocuklara güvenli yaşam eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik güvenli yaşam, bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştiriyor.

İBB’den çocuklara güvenli yaşam eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çocuklara yönelik güvenli yaşam, bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştiriyor. İBB Afet ve Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) yıl boyunca devam eden eğitimlerde ilk ve ortaokul öğrencilerine, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği bilgileri veriliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi her yıl eğitim ve öğretim dönemi boyunca “Güvenli Yaşam Eğitimle Başlar” sloganıyla afetlerden korunma eğitimleri düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve İBB Çocuk Meclisi işbirliğinde yapılan eğitimler, İstanbul’daki ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik düzenleniyor. Afet eğitimleri ile çocuklar üzerinde afet bilincinin yerleşmesi, olası afetlere karşı hazırlıklı olmaları ve afetler sırasında, sonrasında neler yapmaları gerektiği ile ilgili bilincin oluşturulması amaçlanıyor.

Teorik ve uygulamalı eğitim
Afet eğitimleri İBB AKOM’un eğitim merkezinde gerçekleştiriliyor. AKOM uzmanları tarafından verilen eğitimlerde öğrencilere afet öncesi alınması gereken tedbirler ve afet sonrası yapılması gerekenler sözlü olarak anlatılırken, Türkiye ve İstanbul’da yaşanan sel, deprem ve heyelan gibi afetlerden elde edilen videolar ve fotoğraflar izletiliyor. Hazırlanan sunum ve simülasyonlarla olası afetlerde uygulamalı olarak neler yapılması gerektiğini öğrenen çocuklara tatbikatlar da yaptırılıyor.
AKOM’da uzmanlar tarafından verilen eğitim kapsamında; deprem, yangın, parlama, patlama, rüzgarlar, fırtınalar, kasırgalar, kar fırtınası ve çığ, gök gürültülü sağanak yağışlar, seller, heyelanlar, çamur akıntıları, sıcak hava dalgaları gibi afet konularında eğitim verilerek, güvenli yaşam bilinci oluşturulmaya çalışılıyor.
2018-2019 öğretim yılında 102 okul 6 bin 700 öğrenciye eğitim
İstanbul Büyükşehir Belediyesi afetten korunma eğitimlerine, 2006 yılından bu yana her yıl düzenli olarak devam ediyor. 2015 yılından itibaren İBB Çocuk Meclisi tarafından düzenlenen eğitimlere 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı itibariyle 102 okuldan 6 bin 700 öğrenci katıldı. 2006 yılından bu yana ise 800’ü aşkın okuldan 36 bin 363 öğrenci afet eğitimlerinden faydalandı.

Çocuklar için çizgi film de hazırlandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilköğretim ve anaokulu çağındaki çocukların deprem ve afetler konusunda bilinçlendirilmesi için çalışmaları kapsamında bir de çizgi film hazırlattı. İBB ve TRT Çocuk işbirliğinde çocukların kahramanı ‘Rafadan Tayfa’ ile hazırlanan çizgi film serisiyle çocuklara doğal afetler ile ilgili bilinçlendirme yapılıyor.

İBB’den çocuklara güvenli yaşam eğitimi

İBB’den çocuklara güvenli yaşam eğitimi

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