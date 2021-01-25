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İBB'den Çocuklara İnternette Spor Eğitimi

25.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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İBB'den Çocuklara İnternette Spor Eğitimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, çevrimiçi gerçekleştirilen evde egzersiz eğitimi ile Corona virüsü salgını sürecinde çocukların motivasyonunu arttırmayı, fiziksel ihtiyaçlarını karşılamayı ve eğlenceli bir ortamda çalışmalarını amaçlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Corona virüsü salgını sürecinde evde kalan çocuklara sosyal medya aracılığıyla spor eğitimi veriyor.

Çevrimiçi gerçekleştirilen evde egzersiz eğitimi ile çocukların motivasyonunun arttırılması, fiziksel ihtiyaçlarının karşılanması ve eğlenceli bir ortamda çalışmaları amaçlanıyor.

Uzmanların hazırladığı özel programlarla, çocukların bilişsel, duyusal ve psikomotor becerileri geliştirilirken aynı zamanda aktif, mutlu ve sağlıklı olmaları hedefleniyor.

“Çocuklarımızın bu zor dönemde hareketli olmalarını sağlamaya çalışıyoruz”

Projelerini VOA Türkçe’ye değerlendiren spor eğitmeni Melis Yalçınkaya, “Çocuklarımızın evde kaldığı bu dönemde daha aktif ve haraketli olabilmeleri için onların bilişsel, duyusal ve sosyal gelişimlerini egzersizlerimizle destekliyoruz. Bu egzersizlerimizin içeriği; denge egzersizi, koordinasyon egzersizi, beyin egzersizi, aerobik ve tabi ki bunların başında ve sonunda olmazsa olmazımız ısınma ve soğuma egzersizleri bulunmaktadır. Ayrıca çocuklarımıza daha faydalı bilgiler verebilmek adına aralara ilginç bilgiler ve bilmeceler de sıkıştırdık. Çocuklarımız canlı yayınlara katılamazsa sosyal medya üzerinden geçmiş videolarımızı izleyebiliyorlar” dedi.

“Hedefimiz tüm Türkiye’ye ulaşarak programımızı iki katına çıkarmak”

Beklentilerinin üzerinde ilgi ile karşılaştıklarını ifade eden eğitmen koçu Kemal Yıldırım da “Canlı olarak yayınlanan programlarımızda sadece İstanbullu çocuklara değil tüm Türkiye’ye ulaşmak istiyoruz. Bununla alakalı çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Bu ilgi bizi daha da motive ediyor. Aktif çocuklarla evde egzersiz programımızda hedeflerimiz var. Bu hedeflerimiz doğrultusunda hafta sonları yapmış olduğumuz çalışmaları iki katına çıkarmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

12 Aralık’ta başlayan çevrimiçi dersler, cumartesi ve pazar günleri saat 11.00-11.35 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

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