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İBB’den çocuklara karne hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 15:38 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), sömestr tatilinde öğrencileri tiyatro etkinliklerinde buluşturacak.

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), sömestr tatilinde öğrencileri tiyatro etkinliklerinde buluşturacak. İBB, 'Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi' adı altında müzikal, komedi ve kukla türlerinde 129 farklı çocuk oyununu, karne sevinci yaşayan öğrencilere sunacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı, çocuklara karne hediyesi olarak 'Yarıyıl Tatilinde Tiyatro Neşesi' projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında İstanbul genelinde müzikal, komedi ve kukla türlerinde 300 tiyatro gösterimi yapılacak. Tiyatrolarda, çocukların çok sevdiği Rafadan Tayfa, Minyonlar, Hapşuu gibi çizgi film karakterleri de yer alacak. Bununla birlikte Tuzla’daki İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde çocuklar için kukla atölyesi açılacak. Çocuklar, uzman öğretmenler eşliğinde hayal ettiği kuklayı yapma imkanı bulacak.

ÇOCUKLAR İÇİN KUKLA ATÖLYESİ

Tiyatrolar, İBB’ye bağlı kültür merkezlerinde sahnelenecek. 19 ve 31 Ocak tarihleri arasında gösterimi yapılacak tiyatrolar ücretsiz olarak izlenebilecek. Tiyatronun yanı sıra müzikal, gösteri ve konser etkinlikleri de düzenlenecek. Ayrıca Tuzla’daki İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi’nde çocuklar için kukla atölyesi açılacak. Çocuklar, uzman öğretmenler eşliğinde hayal ettiği kukla eserini yapma imkanı bulacak.

Atölye, 30 Ocak Çarşamba günü saat 12.00-14.00 ve 16.00 saatlerinde 3 seans şeklinde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

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