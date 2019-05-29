İBB’den çocuklara ücretsiz yaz spor okulu

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin okullara inşa ettiği spor salonlarında düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar devam ediyor. 32 ilçede 111 okulun spor salonunda yapılacak yaz okulunda çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde 22 farklı branşta spor eğitimi alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesince İstanbul’a kazandırılan okul spor salonları bu yaz da çocuklar için spor okulu hizmeti verecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların kapanması ile birlikte öğrencilerin yaz tatili dönemlerini daha verimli geçirmeleri amacıyla yaz spor okulları düzenliyor. Yaz spor okullarında çocukların sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerine yönelerek beden ve ruh sağlıklarının gelişimine katkı sağlanacak. 24 Haziran 2019’da başlayacak yaz spor okullarında çocuklar hem eğlenceli zaman geçirecekler hem de spor yeteneklerini keşfedecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz spor okulları, hem çocukların hem de yetişkinlerin yılın 365 günü spor yapabildiği spor salonlarında düzenlenecek. Yaz spor okulları 6 - 15 yaş aralığındaki çocuklara yönelik olacak ve okullarda 22 fraklı branşta spor eğitimi verilecek.

Okul salonları yaz spor okulları İstanbul’un 32 ilçesindeki 111 salonda açılacak ve spor eğitimleri yaz tatili sonuna kadar beden eğitimi öğretmenleri, antrenörler ve uzmanlar tarafından verilecek. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından organize edilecek olan spor okullarına katılacak çocuklardan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Ayrıca yeterli başvurunun sağlanması durumunda spor okullarına yetişkinler için pilates ve step-aerobik etkinlikleri düzenlenecek.

30 Ağustos’a kadar devam edecek ve 20 bin çocuğun yaz boyunca spor yapacağı İBB Okul Spor Salonları Yaz Spor Okulları için çocuklarını kayıt ettirmek isteyen ve detaylı bilgi almak isteyen tüm veliler İBB Beyaz Masa’nın 153 numaralı telefonundan bilgi edinebilir. Ayrıca ilçe bazında spor okullarının listesine www.sporokullari.istanbul adresinden ulaşılabilir.

