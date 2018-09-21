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İBB'DEN CUMA NAMAZINA GELEN TURİSTLERE ÜCRETSİZ ÇEVİRİ HİZMETİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 12:45 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen "İBB Simultane" uygulaması, Cuma namazına gelen turistlere Arapça ve İngilizce dillerinde anlık tercüme hizmeti veriyor.

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen "İBB Simultane" uygulaması, Cuma namazına gelen turistlere Arapça ve İngilizce dillerinde anlık tercüme hizmeti veriyor.

İstanbul her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Turistlerin ilk duraklarından biri olan Sultanahmet Cami’nde İBB tarafından geliştirilen “İBB Simultaneö uygulamasıyla ücretsiz çeviri hizmeti veriliyor. Cuma namazı öncesinde hazırlıklarını yapan İBB ekipleri, uygulamanın tanıtımını yaparak nasıl kullanılacağına ilişkin turistlere broşürler dağıtıyor.

UYGULAMAYI KULLANANLARA KULAKLIK HEDİYE EDİLİYOR

Öte yandan uygulamayı kullanan turistlere, cep telefonlarına uyumlu kulaklık da hediye ediliyor. Cami içerisinde oluşturulan özel odada, İBB tarafından görevlendirilen İngilizce ve Arapça tercümanlar, okunan Cuma hutbesini anlık olarak bu dillere çeviriyor. Bu sayede turistler o haftanın hutbe konusunu ve verilen mesajı dinliyor.

YAPAY ZEKA İLE TERCÜMANSIZ ÇEVİRİ YAPILACAK

Hâlihazırda sadece Sultanahmet Cami’nde uygulanan sistemin, İstanbul’daki diğer tarihi camilerde de yaygınlaştırılması planlanıyor. Ayrıca sistemin tercümana ihtiyaç duymadan otomatik tercüme yapabilmesini sağlayacak yapay zeka sistemi için çalışmalar sürüyor.

İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde Yazılım Koordinatörü olarak görev yapan Erek Saykılı, "Öncelikli amacımız tercümanlar olmadan da farklı dillerde tercüme yapılmasını sağlamak. Bu kapsamdaki Ar-Ge çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

UYGULAMAYI 25 BİN KİŞİ KULLANDI

Saykılı, "İBB Simultane uygulaması aslında canlı yayın yapan bir platform. Şu ana kadar 25 bin kişinin kullandığı uygulamayı, yaklaşık 17 bin civarında kişi indirdi. Yayınlarımız İBB fiber sunucuları üzerinden direkt yayın yapılarak anında yayın oluşturuluyor. Bütün vakit namazlarında yapılan yayınlara, cuma günleri Arapça ve İngilizce yayınlar eklendi" diye konuştu.

Sultanahmet'e her yıl milyonlarca turist geldiğini belirten Saykılı, "Özellikle İngilizce ve Arapça dillerinde yayın yaparak onlara daha güzel hizmet vermeyi amaçlıyoruz. İBB ekipleri uygulamayı anlatan broşürler dağıtıyor. Kullanıcılar broşürdeki kare kodu okutarak veya "simultane" yazarak uygulamayı telefonlarına veya tabletlerine indirebilirler" ifadelerini kullandı.

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