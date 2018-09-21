İBB'DEN CUMA NAMAZINA GELEN TURİSTLERE ÜCRETSİZ ÇEVİRİ HİZMETİ

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından geliştirilen "İBB Simultane" uygulaması, Cuma namazına gelen turistlere Arapça ve İngilizce dillerinde anlık tercüme hizmeti veriyor.

İstanbul her yıl dünyanın dört bir yanından milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor. Turistlerin ilk duraklarından biri olan Sultanahmet Cami’nde İBB tarafından geliştirilen “İBB Simultaneö uygulamasıyla ücretsiz çeviri hizmeti veriliyor. Cuma namazı öncesinde hazırlıklarını yapan İBB ekipleri, uygulamanın tanıtımını yaparak nasıl kullanılacağına ilişkin turistlere broşürler dağıtıyor.

UYGULAMAYI KULLANANLARA KULAKLIK HEDİYE EDİLİYOR

Öte yandan uygulamayı kullanan turistlere, cep telefonlarına uyumlu kulaklık da hediye ediliyor. Cami içerisinde oluşturulan özel odada, İBB tarafından görevlendirilen İngilizce ve Arapça tercümanlar, okunan Cuma hutbesini anlık olarak bu dillere çeviriyor. Bu sayede turistler o haftanın hutbe konusunu ve verilen mesajı dinliyor.