İBB'den deniz temizliği ihlallerine para cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), deniz temizliğiyle ilgili yaptığı çalışmalar kapsamında, 2019 yılı içinde kameralarla tespit edilen 27 gemiye 8,5 milyon lira ceza kesildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İBB Deniz Hizmetleri ekipleri, Yenikapı'da bulunan izleme merkezindeki kameralarla, İstanbul'un 515 kilometre uzunluğundaki kıyılarını 24 saat boyunca takip ediyor. 83 kamera ile takip edilen kıyıların görüntüleri izleme merkezine iletiliyor. Operatörler tarafından değerlendirilen görüntülerde kirlilik ya da ihlal tespit edildiğinde anlık olarak müdahale ediliyor.

Deniz izleme merkezinde bulunan kameralarla ilgili bilgi veren İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Deniz Denetim Şefi Fatih Polattimur, kıyılardaki kameralardan tespit edilen görüntülerin, sahadaki ekiplere derhal bildirildiğini belirtti.

Polattimur, kameraların geniş açılı ve yüksek yakınlaştırma özellikli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kameraların özellikleri sayesinde çok geniş bir alanı görebiliyoruz. Avrupa Yakası'nda, Karaburun, Kilyos, Boğaz hattı, Yenikapı, Avcılar, Büyükçekmece, Anadolu Yakası'nda Tuzla'dan Beykoz'a kadar belli alanlarda konuşlanmış kameralarımızla kıyılarda herhangi bir kör nokta olmaksınızın takip yapabiliyoruz. 3 operatörümüz burada kameraları vardiyalı olarak takip ediyor. Bir kirlilik tespit edildiği anda ekiplerimize bildiriliyor. Ekiplerimiz kirliliğin kaynağına ilişkin araştırma yapabiliyor. İdari işlemler uygulayabiliyor. Herhangi bir katı atık kirliliği ise temizlik ekiplerimiz anında temizliyor."