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İBB'den "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" etkinliklerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 14:24 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: - "1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu denizlerdeki bağımsızlığımızdır. 93 yıl sonra, aynı zamanda bir deniz ülkesi olan Türkiye, deniz ticareti ve ulaşımında çok daha iyi bir noktada olmayı hak ediyor"

İSTANBUL (AA) - 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 93. yılı İstanbul genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye il genelindeki kutlamalara 20 gemi ve değişik etkinliklerle destek veriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB tarafından planlanan etkinlik programları, sabah saatlerinden itibaren şehir genelindeki iskele ve sahillerde gerçekleştirilmeye başlandı.

Bu kapsamda, saat 10.00'da Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nın önünde düzenlenen tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Törende, protokol tarafından günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın alandaki türbesine yapılan ziyaretin ardından Deniz Müzesi de gezildi.

- Etkinlikler, İstanbullulara açık ve ücretsiz

İstanbullulara açık ve ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere, İBB deniz yüzeyi temizlik tekneleri ve ilginç atıklar sergisiyle de destek veriyor.

Bu kapsamda, aralarında belediye teknelerinin de yer aldığı deniz araçları, Beşiktaş açıklarında su gösterisi düzenledi. İBB Engelliler Müdürlüğü Mehter Takımı ise, Beşiktaş Meydanı'ndaki törende konser verdi.

Ayrıca, İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İSTAÇ tarafından "Denizden Çıkan İlginç Atıklar Sergisi" de gün boyu Beşiktaş Meydanı'nda ilgilileriyle buluşacak.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı da kutlamalar kapsamında 23 limanda 26 geminin vatandaşların ziyaretine açık olacağını duyurdu.

İstanbul'da çeşitli deniz sporu yarışlarının da yapılacağı ve gün boyu sürecek etkinliklere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Tuzla Deniz Harp Okulu Komutanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Beşiktaş Belediyesi, İstanbul Deniz Müzesi, TURMEPA, Moda Deniz Kulübü, Denizciler Dayanışma Derneği, Dentur Avrasya ve Turyol destek veriyor.

- "Kabotaj Kanunu denizlerdeki bağımsızlığımızdır"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı" dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu denizlerdeki bağımsızlığımızdır. 93 yıl sonra, aynı zamanda bir deniz ülkesi olan Türkiye, deniz ticareti ve ulaşımında çok daha iyi bir noktada olmayı hak ediyor. Denizcilik ve #KabotajBayramı kutlu olsun."

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