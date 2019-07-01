İSTANBUL (AA) - 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilen "Denizcilik ve Kabotaj Bayramı"nın 93. yılı İstanbul genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye il genelindeki kutlamalara 20 gemi ve değişik etkinliklerle destek veriyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İBB tarafından planlanan etkinlik programları, sabah saatlerinden itibaren şehir genelindeki iskele ve sahillerde gerçekleştirilmeye başlandı.

Bu kapsamda, saat 10.00'da Beşiktaş'taki Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı'nın önünde düzenlenen tören, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Törende, protokol tarafından günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi. Barbaros Hayrettin Paşa'nın alandaki türbesine yapılan ziyaretin ardından Deniz Müzesi de gezildi.

- Etkinlikler, İstanbullulara açık ve ücretsiz

İstanbullulara açık ve ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere, İBB deniz yüzeyi temizlik tekneleri ve ilginç atıklar sergisiyle de destek veriyor.