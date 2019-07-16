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İBB'den dolandırıcılık uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 14:10 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıklamasından: - "İBB'nin adı kullanılarak, 2B arazilerine kadastro işlemi başlatacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yapılmak isteniyor. İBB'nin 2B arazilerine yönelik kadastro işlemi başlatması gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri ve bu gibi olaylarla karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat telefonuna haber vermeleri önem arz etmektedir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) vatandaşları dolandırıcılık olaylarına karşı uyardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, İBB adının kullanılarak para toplandığı ve dolandırıcılık yöntemlerine yenilerinin eklendiği belirtildi.

Daha önce İBB veya yöneticilerinin adı kullanılarak; "Kimsesizler yararına", "Ramazan yardımı", "Deprem Araştırmaları için AKOM adına", "Seyyar işgaliye izni" ve benzeri konularda vatandaşlardan para toplama amaçlı dolandırıcılıklara bir yenisinin daha eklendiğinin öğrenildiği vurgulanan açıklamada,

"İBB'nin adı kullanılarak, 2B arazilerine kadastro işlemi başlatacaklarını söyleyerek dolandırıcılık yapılmak isteniyor. Bu konuda Beyaz Masa'ya yapılan ihbar ardından başlatılan incelemede; vatandaşlarımıza, 2B arazileri ile ilgili 'kendileri adına' kadastro işlemi başlatılacağı belirtilerek, sahte mail hesabı açıldığı ve para talep edildiği anlaşılmıştır. İBB'nin, 2B arazilerine yönelik kadastro işlemi başlatması gibi bir uygulaması bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere itibar etmemeleri ve bu gibi olaylarla karşılaşmaları halinde 155 Polis İmdat telefonuna haber vermeleri önem arz etmektedir. Gerekli durumlarda İBB Beyaz Masa'dan bilgi alınmalıdır."

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