İBB'den Düzce'deki arama kurtarma faaliyetlerine destek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Düzce'de arama, kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarını takviye ekiplerle destekliyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Düzce'de 17 Temmuz'da yaşanan sel ve heyelan nedeniyle kayıp vatandaşları arama ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. İBB de destekleriyle Akçakoca ilçesinde arama kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarını sürdürüyor. AKOM yönetimindeki İBB ekipleri, 20 Temmuz Cumartesi sabahı Akçakoca ve Cumayeri'ne bağlı köylerde selin meydana getirdiği hasarla ilgili yapılacak çalışmalar için ilçe yetkilileriyle kriz masasında toplantı yaptı. Ekipler, toplantının ardından arama kurtarma ve kapanan yollarda enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. - Çamur çekme çalışmaları İBB, bölgede çamur çekme işleminde kullanılacak 1 kombine araç, 2 vidanjör ile 8 personeli daha sabah Düzce'ye gönderdi. Saat 11.00'de bölgeye ulaşan araçlarla çamur çekme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK), sel felaketinde kaybolan 6 vatandaşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmaların üçüncü gününde, Akçakoca'ya bağlı Uğurlu köyündeki Melen Çayı'nda vatandaşlar tarafından görülen kişinin cansız bedeni, bölgedeki diğer ekipler ve İSAK tarafından çıkartıldı. Cengiz Töngel olduğu tahmin edilen vatandaşın naaşı sağlık ekiplere teslim edildi. - Mil tabakaları evleri ve araçları tamamen kapladı Çalışmaların ilk gününde, Melen Çayı'nın 2 yakasında karşılıklı olarak, Uğurlu köyüne kadar olan 5 kilometrelik bölüm tarandı. Dere yatağının yerinin değiştiği, çayın bazı bölümlerde 100 metrelik genişliklere ulaştığı, yer yer 2 metreyi bulan mil tabakalarının evleri ve araçları tamamen kapladığı görüldü. Çevre köylerde yaygın olarak hayvancılık yapılmasından dolayı sel bölgesinde birçok hayvanın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Ormandan sökülerek dere yatağını doldurduğu görülen ağaçları kaldırma çalışmaları da sürüyor. - Vatandaşların yiyecek ve su ihtiyacı karşılanıyor İBB itfaiye ekipleri, Esma Hanım köyünde bulunan cami, okul, sağlık ocağı gibi kamu kurumları ve vatandaşların evine biriken çamuru tahliye çalışmalarına devam ediyor.