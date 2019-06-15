HABER

İBB’den engelli birey ve ailelerine dev hizmet

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:06 | Son Güncelleme

Son 25 yıldır engelli birey ve ailelerine yönelik önemli hizmetleri hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 3 yeni merkezi daha hizmete açtı.

Son 25 yıldır engelli birey ve ailelerine yönelik önemli hizmetleri hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 3 yeni merkezi daha hizmete açtı. Bağcılar ve Sancaktepe’de İşitme Engelliler Merkezi, Kartal’da Engelliler ve Otizm Eğitim Uygulama Merkezi, engelli birey ve ailelerine ücretsiz hizmet vermeye başladı. Böylece, 1994 yılından önce İBB bünyesinde engellilere hizmet veren tek bir merkez dahi bulunmazken yeni yatırımlarla bu rakam 25’e yükseldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1994 yılından önce engellilere yönelik tek bir hizmet merkezinin dahi bulunmadığı İstanbul’da bu eksikliği gidermek için 25 yıldır aralıksız çalışıyor. Engelli birey ve ailelerinin eğitim, rehabilitasyon, sosyal-kültürel-spor faaliyetleri, kişisel ve fiziksel gelişimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için hizmet merkezlerinin sayısını artırıyor. Bu anlayışla yürütülen çalışmalar kapsamında Bağcılar, Sancaktepe ve Kartal’da yapımı tamamlanan 3 yeni engelliler merkezi daha İstanbulluların hizmetine açıldı. Böylece engelli ve ailelerine yönelik hizmet veren merkez sayısı 25’e ulaştı.

Her çocuk için bireysel eğitim programı oluşturulacak
Bağcılar’da açılan İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, alanında İstanbul’un en büyüğü olma özelliğine sahip. 3 bin metrekare alana sahip merkezde yılda 110 öğrenciye hizmet verilmesi planlanıyor. Bunun yanı sıra merkezde; 6 bireysel eğitim odası, 4 grup eğitim odası, kapalı spor salonu ve kapalı oyun alanı, çok amaçlı salon, uygulama evi, bilgisayar, resim, müzik odaları ve görüşme odaları bulunuyor. 0-6 yaş arası işitme engeli veya işitme kaybı olan çocukların istifade edeceği merkezde verilecek hizmetler; her engelli birey için “Bireysel Eğitim Programı” oluşturulacak ve ileriye dönük müfredat çalışması yapılacak, yenidoğan işitme testleri ile doğumdan itibaren işitme kaybı tespit edilen bebeklere erken tanı ile müdahale edilip, iyileştirilmeleri sağlanacak. Ayrıca aileleri de ilk günden itibaren rehabilitasyon sürecine dahil edilecek, ailelerin programa dahil oldukları andan itibaren kabullenme, başa çıkma ve süreçte aktif rol alabilme aşamalarında ihtiyaç duydukları destek sağlanacak, hedef gruba işaret dili eğitimleri verilecek. Ayrıca düzenli olarak sağlık taramaları ile işitme testleri yapılacak, ilgili alanlarda üniversitelerin özel eğitim, çocuk gelişimi, konuşma ve dil terapisi bölümleri ve sağlık kuruluşlarıyla iş birliği yapılacak.

Erken tanı ve eğitimle, işitme kaybı sorunu çözülebilecek
Sancaktepe’de açılan İşitme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, alanında Anadolu Yakası’nın en büyük ve en kapsamlı merkezi olma özelliğine sahip. 5 bin metrekare alana sahip merkezde; 1 kapalı oyun alanı ve kapalı spor salonu, 6 bireysel eğitim odası, 4 grup odası, müzik ve resim ve bilgisayar odası, uygulama evi, çok amaçlı salon ve iç bahçe yer alıyor. Yılda 110 çocuğun eğitim alacağı merkezde Bağcılar’daki merkezde verilen eğitimler sunulacak. Erken tanı ve eğitim imkanı sunan bu merkezler, çocuklardaki işitme kaybı sorununun çözümünde önemli rol oynuyor.

Engelli ailelerine de eğitim verilecek
Kartal’da ise Engelliler ve Otizm Eğitim Uygulama Merkezi açıldı. Merkezde, 0-6 yaş arası otizmli bireyler ile 17-35 yaş arası zihinsel engeli olan yetişkinlere yönelik rehabilitasyon hizmetleri verilecek. Yılda 160 öğrencinin istifade edeceği merkezde; meslek eğitimleri, işaret dili eğitimleri, yaz okulu hizmetleri verilecek. Bunun yanı sıra özel eğitim hizmetleri, E-KPSS ve hazırlık kursu eğitimleri, toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturma hizmetleri verilecek, bilgi ve el becerilerinin geliştirilmesi eğitimi verilecek. Ayrıca merkezde engelli ailelerine de eğitim verilecek. Psikolojik destek hizmetleri kapsamında verilecek eğitimler ise aile eğitimi ve seminer çalışmaları, bireysel ve grupla danışmanlık, konuşma ve dil terapisi eğitimleri.

PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Uşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdiUşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdi
Mudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildiMudurnu'da tarihi sokak 'Dumansız hava sahası' ilan edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.