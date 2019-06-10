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İBB'den engelliler için yaz okulu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 14:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 ayrı merkezde 7-13 yaş arası engellilere yönelik yaz okulu düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul genelinde 15 ayrı engelliler merkezinde "Engelsiz Bir Gelecek" sloganıyla düzenleyeceği yaz okulu programının 24 Haziran'da başlayacağını duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğünce (İSEM) düzenlenen yaz okulu eğitim programına 7-13 yaş arası çocukların katılacağı belirtildi.

"Engelsiz Bir Gelecek" sloganıyla gerçekleştirilecek yaz okulunda çeşitli branşlarda eğitimlerin verileceği, kültür sanat etkinlikleri düzenleneceği ifade edilen açıklamada, eğitim verilecek alanlar şöyle sıralandı:

"Bağımsız yaşam, okuma-yazma, müzik, sahne sanatları, görsel sanatlar, bahçe, spor, makrome, takı tasarım, ebru sanatı, galoş üretimi, çini ve seramik, ahşap işlemecilik ve mum yapımı."

Açıklamada, yaz okulu programına 300'den fazla öğrencinin katılmasının beklendiği aktarıldı.

9 Ağustos'ta son bulacak yaz okulu kapsamında, Miniatürk, Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Eyüp Sultan Camisi, Aquapark Akvaryum, Eyüp Oyuncak Müzesi, Darıca Hayvanat Bahçesi, Gözdağı gibi merkezlere geziler düzenleneceği, Adalar ve Boğaziçi kıyılarına deniz turları organize edileceği ifade edilen açıklamada, Engelsiz Yaz Okulu'na katılmak isteyenlerin kendilerine en yakın merkeze başvurmaları gerektiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Bir Gelecek istanbul büyükşehir belediyesi

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