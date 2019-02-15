İBB'den engellilere ve ailelerine psikolojik destek

Engellilerin hayata adaptasyonu çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesince geçen yıl 3 bin 873 engelli ya da engelli ailesine, 14 bin 287 seans psikolojik destek hizmeti verildi.

Çalışmalarda, engelli bireylerin eğitsel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütülüyor. Bireysel ve grup danışmanlık çalışmalarıyla, engellilerin ve ailelerinin yaşadıkları ruhsal sorunların çözümüne destek olunuyor.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğünce (İSEM), işitme, görme, zihinsel, down sendromlu, ruhsal - duygusal bozukluğu olan, otizmli, ortopedik engellilere ve bu kişilerin ailelerine 24 merkezde, 24 psikolog ile psikolojik destek hizmeti sunuluyor.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen yıl 24 merkezde, 24 psikologla engelliler ve ailelerinin sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak amacıyla 3 bin 873 kişiye 14 bin 287 seans psikolojik destek hizmeti verdi.

Konuya ilişkin bilgi veren Bahçelievler Engelliler Merkezi'nde görevli Psikolog Elif Pelin Poyrazlı, İSEM'de engellilere yönelik pek çok eğitim faaliyetinin yapıldığını, bunların yanı sıra konuşma ve dil terapisi, ağız ve dil kaslarında gelişim bozukluğu olan, konuşma güçlüğü çeken çocuklar için de rehabilitasyon çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Engelli ve engelli yakınlarına verilen "Psikolojik Destek Hizmetine" daha çok annelerin talepte bulunduğunu belirten Poyrazlı, "Engelliliğin verdiği sorumlulukla annelerde tükenmişlik, stres, kaygı, depresyon durumlarının daha yüksek düzeyde olduğunu gözlemliyoruz ve bu bağlamda bireysel danışmanlık hizmeti veriyoruz." dedi.

Psikolog Poyrazlı, şöyle konuştu:

"Eğitimler sırasında sunulan destekle pozitif enerjilerinin yükseldiğini görebiliyoruz. Atma, vurma, bağırma, ısırma, evde bir şeyleri kırma gibi problemli olan çocuklar ve aileleriyle çalışıyoruz. Grup çalışmaları yaparak küçük yaş gurubunda aynı problemi yaşayan annelerimizle bir araya gelip ortak noktalarda yaşadıkları sıkıntıları paylaşıp çözüm üretmeye çalışıyoruz. Herkes bilgi birikimini paylaştıkça, aslında problemlerin sadece kendilerinde değil, genelde olduklarını gördüklerinde, kendilerini daha iyi hissedip çözüm üretebiliyorlar."