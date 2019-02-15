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İBB'den engellilere ve ailelerine psikolojik destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 13:14 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 merkezde 24 psikologla engelli ve ailelerine psikolojik destek hizmeti veriyor - Bu kapsamda, 2018'de engellilerin sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak amacıyla 3 bin 873 kişiye 14 bin 287 seans psikolojik destek hizmeti sunuldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçen yıl 24 merkezde, 24 psikologla engelliler ve ailelerinin sosyal hayata adaptasyonlarını sağlamak amacıyla 3 bin 873 kişiye 14 bin 287 seans psikolojik destek hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğünce (İSEM), işitme, görme, zihinsel, down sendromlu, ruhsal - duygusal bozukluğu olan, otizmli, ortopedik engellilere ve bu kişilerin ailelerine 24 merkezde, 24 psikolog ile psikolojik destek hizmeti sunuluyor.

Çalışmalarda, engelli bireylerin eğitsel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik faaliyetler yürütülüyor. Bireysel ve grup danışmanlık çalışmalarıyla, engellilerin ve ailelerinin yaşadıkları ruhsal sorunların çözümüne destek olunuyor.

Engellilerin hayata adaptasyonu çalışmaları kapsamında, Büyükşehir Belediyesince geçen yıl 3 bin 873 engelli ya da engelli ailesine, 14 bin 287 seans psikolojik destek hizmeti verildi.

- "Daha çok anneler talepte bulunuyor"

Konuya ilişkin bilgi veren Bahçelievler Engelliler Merkezi'nde görevli Psikolog Elif Pelin Poyrazlı, İSEM'de engellilere yönelik pek çok eğitim faaliyetinin yapıldığını, bunların yanı sıra konuşma ve dil terapisi, ağız ve dil kaslarında gelişim bozukluğu olan, konuşma güçlüğü çeken çocuklar için de rehabilitasyon çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.

Engelli ve engelli yakınlarına verilen "Psikolojik Destek Hizmetine" daha çok annelerin talepte bulunduğunu belirten Poyrazlı, "Engelliliğin verdiği sorumlulukla annelerde tükenmişlik, stres, kaygı, depresyon durumlarının daha yüksek düzeyde olduğunu gözlemliyoruz ve bu bağlamda bireysel danışmanlık hizmeti veriyoruz." dedi.

Psikolog Poyrazlı, şöyle konuştu:

"Eğitimler sırasında sunulan destekle pozitif enerjilerinin yükseldiğini görebiliyoruz. Atma, vurma, bağırma, ısırma, evde bir şeyleri kırma gibi problemli olan çocuklar ve aileleriyle çalışıyoruz. Grup çalışmaları yaparak küçük yaş gurubunda aynı problemi yaşayan annelerimizle bir araya gelip ortak noktalarda yaşadıkları sıkıntıları paylaşıp çözüm üretmeye çalışıyoruz. Herkes bilgi birikimini paylaştıkça, aslında problemlerin sadece kendilerinde değil, genelde olduklarını gördüklerinde, kendilerini daha iyi hissedip çözüm üretebiliyorlar."

- "Farkındalık seminerleri veriyoruz"

Psikolojik destek seminerleriyle engelliler ve ailelilerinin karşılaştıkları sorunların, kaygı, depresyon, öfke ve kontrol yöntemleri, problemli davranışların ortadan kaldırılması için çalışıp çözüm önerileri sunduklarını anlatan Poyrazlı, şunları kaydetti:

"Farkındalık kazandırmak için okullara gidip seminerler veriyoruz. Küçük yaş gurubunda bireysel değerlendirme süreçlerini takip ediyoruz. İlk geldikleri zaman 6 ayrı değerlendirme yapıyoruz. Akabinde 6 ayda bir gelişim süreçlerini takip etmek için testlerimiz oluyor. Büyük yaş gurubumuz 17-35 arası yaş gurubu, onların okula adaptasyon ve uyum süreçlerini takip ediyoruz. Büyük yaş ve küçük yaş gurubu öğrencilerimizi evlerinde de ziyaret ediyoruz. Ev ortamlarını gözlemleyip ev davranışları nasıl, anne babaların onlara tutumları nasıl, kendilerine ait odaları var mı? Bunları gözlemleyip not alıp aileye geri dönüşte bulunuyoruz."

Poyrazlı, İSEM'in 2004 yılından bugüne kadar 82 bin 997 bireye, 113 bin 749 seans psikolojik destek hizmeti verdiğini sözlerine ekledi.

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