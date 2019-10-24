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İBB'DEN EYÜPSULTAN'DAKİ TRAFİK IŞIKLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren trafik ışıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Köprüsü katılımında trafiğin yoğun olduğu saatlerde devreye giren trafik ışıklarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada Katılım Kontrolü Uygulaması olarak adlandırılan sistemin 5 Kasım 2015 tarihinden itibaren uygulandığı belirtildi. Anayolların katılım bölgelerinde anayol trafik akıcılığını sağlamak ve birim zaman geçen araç sayısını arttırmak amacıyla yapıldığı ifade edilen uygulamayla tüm akımlar için gecikmelerde yüzde 24 azalma, ortalama hızda yüzde 18 artış sağlandığı D-100 üzerinden geçen taşıt sayısında ise ortalama yüzde 7’lik bir artış elde edildiği açıklandı. Sistemin anayol üzerinde araç algılayıcı sensörler sayesinde devreye girdiği ve devre dışı kaldığı; katılım kolundaki taşıtlara minimum 3 saniye, maksimum 5 saniye yeşil ışık, 7 saniye de kırmızı ışık yandığı ifade edildi.

(FOTOĞRAF)

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