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İBB'den fırtına ve yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 19:33 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB), önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı(İBB), önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli yağmur geçişleri ve kuvvetli fırtınanın yaşanmasının beklendiği uyarısında bulundu.
İBB'den yapılan açıklama şöyle:
İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun Kuzey ve Batı kesimleri; Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (Poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

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