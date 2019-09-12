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İBB'den Halk Ekmek'in bazı ürünlerine zam

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 13:20 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapıldı.  Hem ucuz hem sağlıklı olduğu gerekçesiyle tüketicilerin tercih ettiği İstanbul Halk Ekmek'in, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlerine, çeşitli oranlarda zam yapıldı.

İBB'den Halk Ekmek'in bazı ürünlerine zam

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı, 40 çeşit ekmeğin üretildiği Halk Ekmek'te, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlere ortalama yüzde 40 zam yapıldı.
Hem ucuz hem sağlıklı olduğu gerekçesiyle tüketicilerin tercih ettiği İstanbul Halk Ekmek'in, normal ve kepekli ekmek hariç diğer ürünlerine, çeşitli oranlarda zam yapıldı. Açıklanan yeni fiyat listesine göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 75 kuruş olarak kaldı. Halk Ekmek'te 85 kuruştan satılan 350 gram pidenin fiyatı ise miktarı 300 grama düşürülerek, 1 TL oldu. Akdeniz ekmeğinin fiyatı 80 kuruştan 1 TL'ye, altın çörek 50 kuruştan 75 kuruşa, 50 gramlık tam buğday unlu ekmeğin fiyatı ise 25 kuruştan 30 kuruşa çıkarıldı. En çok tüketilen ürünlerden olan 670 gram tost ekmeğinin fiyatı da 3,25 TL'den 4,50 TL'ye çıkarıldı.

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İBB'den Halk Ekmek'in bazı ürünlerine zam

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