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İBB’den, İSKİ ve İETT’deki makam araçları hakkında açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 00:31 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada, İBB ve bağlı kuruluşları İSKİ, İETT’deki makam araçları ile ilgili iddialara ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı.

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada, İBB ve bağlı kuruluşları İSKİ, İETT’deki makam araçları ile ilgili iddialara ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, “İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı; 48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB’ye bağlı İSKİ’nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğu” gibi iddialar yer almaktadır. Bu iddiaların tamamı bilinçli bir çarpıtma ile kamuoyunda algı oluşturmak için ortaya atılan iftiralar bütünüdür” denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

1- İBB araç kiralamaları hakkında, “İBB’nin 1717 tane araba kiraladığı” ve bu sayılara bakarak da “Büyükşehir’de her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor" yorumlarına yer verildiği, daha da ileri gidilerek bu araçların bir kısmının sivil toplum kuruluşlarında olduğu iftirası haberleştirilerek “İBB’de 1717 araçlık saltanat” başlıkları atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 461 kilometre yüzölçümü ve 16 milyona yakın nüfusu ile 7/24 yaşayan ve dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet için çalışan ve İstanbul’un her noktasına alt yapıdan üst yapıya; hayatın her alanında sadece bu ilde yaşayanlara değil yurt içi ve yurt dışından her gün bu şehre gelen yüzbinlerce ziyaretçiye de hizmet götüren ve herkesin bildiği gibi yerel yönetim alanında örnek çalışmalara imza atan kurumdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi; Ambulans hizmetlerinden itfaiye çalışmalarına, Beyaz Masa Yerinde Çözüm çalışmalarından cenaze hizmetlerine, şantiye kontrol çalışmalarından zabıta kontrol ve denetimlerine, böcek ilaçlama çalışmalarından mobil iletişim noktalarına ve yurt içi-yurt dışından gelen misafirlerin ulaşımına kadar birçok farklı alandaki bu hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için gerekli olan tüm imkan ve araçları kullanmaktadır. Bu bağlamda, bazı basın yayın organları ve sosyal medya paylaşımlarında yapılan iftiraların aksine kiralık araçlar İstanbullulara hizmet etmek için kullanılmaktadır. Bu kapsamda haberde yer alan İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı ifadesi gerçek dışı olup, İBB’de Makam aracı olarak hizmet veren toplam araç sayısı 120’dir. Bu rakama yurt içi ve yurt dışından gelen misafirler için kullanılan araçlar da dahildir. İBB, bu iftiraya dayalı haber ve paylaşımlar için tüm hukuki haklarını kullanacaktır.

2- “İSKİ’de 124 yönetici olmasına rağmen 874 adet araç tahsisi yapılmış. Araç başına 60 bin TL kira ödeniyor" iddiası.

Haberde yer alan iddiaların tamamı asılsızdır, iftiradır. İstanbul’un tüm içme suyu ve atık su hizmetlerini kesintisiz olarak 7/24 sunan, Melen’den Istrancalara değin geniş bir coğrafyadan su temin ederek içilebilir kaliteye getiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ, ülkemizin en güzide kurumlarından biridir. İSKİ; Hali hazırda 30 farklı şube müdürlüğü, İnşası devam eden şube müdürlüğü binaları, yeni içme suyu arıtma ve atık su arıtma tesisi inşaatları, farklı alt branşlardaki saha denetimleri, Havza koruma çalışmaları gibi çok sayıdaki konu bazlı çalışmalarında mühendisleri

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