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İBB'den İstanbul'a 54 yeni spor tesisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 12:04 | Son Güncelleme

İBB'den İstanbul'a 54 yeni spor tesisi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelinde 40 yeni okul spor salonu ve 14 spor tesisinin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

İBB, okullara yaptığı spor salonlarının yanında stat, yüzme havuzu ve spor komplekslerinden oluşan yeni tesislerin İstanbul'a kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 10 ilçede farklı zamanlarda inşasına başlanan spor tesislerinin yapımı sürüyor.

Okullara yapılan 40 spor salonunun yanı sıra inşası süren yüzme havuzları, tenis kortları, fitness salonları ve halı sahalar gibi spor tesisleri tamamlandığında, İstanbul'a 265 bin 266 metrekare yeni spor alanı daha kazandırılmış olacak. Ayrıca daha sonra kentte 26 yeni tesisinin daha yapılması planlanıyor.

Kentte yapımı devam eden spor tesisleri şunlar:

1- Bayrampaşa Murat Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

2- Bağcılar Ebubekir Parkı Zeminaltı Otopark ve Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı

3- Cemal Kamacı Spor Kompleksi

4- Arnavutköy Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi İnşaatı

5- Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Meydan, Spor Alanları ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

6- Üsküdar Küçüksu Mahallesi Kapalı Spor Salonu İnşaatı

7- Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Kapalı Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

8- Kağıthane Yeşilce Stadyumu

9- Bahçelievler Kocasinan Spor Tesisi ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

10- Gaziosmanpaşa Küçükköy Mahallesi Stadyum ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

11- Haliç Su Sporları Merkezi İnşaatı

12- Koca Yusuf Stadı

13- Heybeliada Stadı

14- Güzelce Tenis Kortu

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İBB spor tesisi

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