İBB'den İstanbul'a 54 yeni spor tesisi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kent genelinde 40 yeni okul spor salonu ve 14 spor tesisinin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

İBB, okullara yaptığı spor salonlarının yanında stat, yüzme havuzu ve spor komplekslerinden oluşan yeni tesislerin İstanbul'a kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 10 ilçede farklı zamanlarda inşasına başlanan spor tesislerinin yapımı sürüyor.

Okullara yapılan 40 spor salonunun yanı sıra inşası süren yüzme havuzları, tenis kortları, fitness salonları ve halı sahalar gibi spor tesisleri tamamlandığında, İstanbul'a 265 bin 266 metrekare yeni spor alanı daha kazandırılmış olacak. Ayrıca daha sonra kentte 26 yeni tesisinin daha yapılması planlanıyor.

Kentte yapımı devam eden spor tesisleri şunlar:

1- Bayrampaşa Murat Mahallesi Kapalı Yüzme Havuzu ve Zeminaltı Otopark İnşaatı

2- Bağcılar Ebubekir Parkı Zeminaltı Otopark ve Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı

3- Cemal Kamacı Spor Kompleksi

4- Arnavutköy Boğazköy Kültür ve Spor Tesisi İnşaatı