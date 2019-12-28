HABER
  4. İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 17:30 | Son Güncelleme

İSTANBUL İstanbul'da etkili olan soğuk hava İBB önünde bekleyişlerini devam ettiren işten çıkarılan işçiler ve Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlere zor anlar yaşatıyor.

İSTANBUL (DHA) İSTANBUL İstanbul'da etkili olan soğuk hava İBB önünde bekleyişlerini devam ettiren işten çıkarılan işçiler ve Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlere zor anlar yaşatıyor. İşçiler ısınmak için ateş yakarken hayvanseverlerde gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor.

"ÇOCUKLARIMIZ DA AYNI ŞEKİLDE SOĞUKTA BEKLİYOR"
Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akgün işe dönene kadar eyleme devam edeceğini söyledi. "Çocuklarımız aç" diyen Akgün, "Biz de burada devam ediyoruz. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Bu soğukta beklerken çocuklarımız da aynı şekilde soğukta bekliyor. Çünkü açacak doğalgaz yok. Yemek yok. Biz buraya hakkımız olanı almaya geldik. Bekleyişimiz devam edecek. Bir arkadaşımız burada kalp krizi geçirdi. İnşallah vicdanları sızlar. İşlerimizin başına geri döneriz" dedi.

"ÇOCUĞUM ŞU AN EVDE HASTA"
İSFALT A.Ş'de iş makinesi operatörü olarak çalışırken işten çıkarılan Adem Demir ise, "Biz burada mağduruz. Yağmurun altında haklı olduğumuz için hakkımızın peşindeyiz. İşimizi geri almayı istiyoruz. İşimizi geri alana kadar bekleyeceğiz. Çocuğum şu an evde hasta. Ben buradayım nöbetteyim. Ateş yakarak ısınıyoruz. Başka türlü çabamız yok. İlla ki zor oluyor" diye konuştu.

"ATEŞ YAKARAK ISINMAYA ÇALIŞIYORUZ"
İSPER A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akarsu ise "Sayın İmamoğlu akşam huzur içinde uyuyabiliyor mu? İşçiyi mazeretsiz, keyfe atarsam akşam çocuklarımın yüzüne bakamam' diyordu. Çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor? Gördüğünüz gibi ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Yetmiyor ama yetiştirmeye çalışıyoruz. 3 tane çocuğum okuyor benim. Borç harç ayakta durmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Haksız yere işten çıkarıldık" şeklinde konuştu.
Öte yandan Adalar'daki hayvan ölümlerini protesto eden hayvanseverlerin de bekleyişi devam ediyor. Soğuk havaya rağmen eylemlerini devam ettiren gruptakiler gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor.
(FOTOĞRAF)

PARTNER60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!60 kişi gece yarısı... Böyle basıldılar!
İstiklal Caddesi'nde İdlib protestosuİstiklal Caddesi'nde İdlib protestosu
Yaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira cezaYaban keçisi vuran avcıya 20 bin lira ceza
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Bakan Selçuk'tan flaş asgari ücret açıklaması

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Otobüste iki genç kıza taciz iddiası!

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Çok sayıda ölü! Aralarında Türkler de var

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Akşam yemeğinde aşka geldiler

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Fatih'te dehşet! Önce arkadaşını vurdu sonra intihar etti

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

İstanbul genelinde yılbaşı öncesi huzur ve güven uygulaması

Samsun'da iğrenç olay! Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

Bebeğin babası çıkınca cinsel saldırıdan tutuklandı

ABD'nin skandal kararına Dışişleri'nden sert tepki

ABD'nin skandal kararına Türkiye'den sert tepki

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı? AK Parti'den net mesaj

Kanal İstanbul için referandum yapılacak mı?

Hastanede ikizleri ile birlikte ölen Leyla Ercan toprağa verildi!

İkizleri ile birlikte hayatını kaybetmişti! Toprağa verildi

Metrobüs yolcuya çarptı! Avcılar yönünde seferler durdu

Metrobüs yolcuya çarptı! Seferler durdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.