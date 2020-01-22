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  4. İBB'den kar ve buzlanma uyarısı

İBB'den kar ve buzlanma uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 16:20 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu.

İSTANBUL (DHA) İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul'da yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olmasının beklendiğini duyurdu. İBB' nin duyurusunda don ve buzlanmanın yanı sıra ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
İBB'den yapılan açıklamada Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi. Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.

GİZLİ BUZLANMA UYARISI
İBB, yağışın ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin kar lastiği kullanmasını istedi. Ayrıca vatandaşların ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olması da istendi.

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