İBB’den Kaynak Aktarılan Vakıflarla İmzalanmış Protokollere İptal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Trabzon’da yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan aşırı yağışlar sırasında şehir dışında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, “Aşkı ve davası olmayan; şehir, felaketin pençesinde kıvranırken önceliğini tatile verebilir. İşte İstanbul bunu yaşadı” sözleriyle eleştirdikten sonra “Başta Karadenizli hemşerilerimiz olmak üzere İstanbul’a hep birlikte sahip çıkacağız. Bölücü örgütün destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız” demesi Mardin, Diyarbakır ve Van’dan sonra ‘İstanbul’a da kayyum mu atanacak?’ sorusunu gündeme getirdi. Bugün Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı’nın sözlerini İstanbul için çok üzücü ve anlamsız bulduğunu söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bu söylenenlerin artık hiçbir karşılığı yok. İstanbul emin ellerde. İstanbul, halkın yüzde 55’inin oy verdiği bir belediye başkanının ahlaklı, nitelikli, kimlikli, çok inanmış yol arkadaşları ile ve insanları işin içine katarak, parti ayrımı yapmaksızın, yani seçildikten sonra belediye başkanı kimliğiyle herkesi kucaklayan bir belediye başkanına emanet. Bizim başka gündemimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken şöyle düşünüyor olabilirler; bir kişinin kararıyla her şey yapılır gibi. Öyle bir şey yok. Bazen ‘mış gibi’ görünebilir ama milletin iradesi en öndedir. Biz miletin iradesiyle kendimizi çok güçlü hissediyoruz, tarifi yok. Milletin iradesi size muazzam bir güç katıyor, motivasyon katıyor” dedi.

İmamoğlu: “Erdoğan’ın sözlerini önemsemiyorum, arkamızda millet iradesi var” İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimlerini kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebinde bulunmasına rağmen kendisine Cumhurbaşkanlığı’ndan hala bir yanıt gelmediğini de hatırlattı: “Bir buçuk aya yaklaştı, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu talep ettim. Kendisine İstanbul’la ilgili düşüncelerimizi sunacağız. Hala yineliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı milletin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanı. Ben İstanbul’un seçilmiş belediye başkanıyım. Neyi konuşacağım, milletin iradesiyle seçilmiş iki kişi olarak neyi konuşacağız? İstanbul’un sorunlarını konuşacağız. Bunları konuşacağımıza bize miting alanlarından göndermeler yapmasının hiçbir anlamı yok. Ben hiç duymadım, hiç önemsemiyorum bile çünkü arkamızda kocaman bir millet iradesi var. Millet iradesinin, hukukun hiçe sayıldığı her davranışın da karşısındayız.” “İnsanlar zor durumda, Türkiye 30-40 yılın en büyük işsizliğini yaşıyor” İmamoğlu, bir gazetecinin “Türkiye’de işsizlik var, seçim kampanyanızda vaat ettiğiniz 200 bin kişi ne zaman işe alacaksınız” şeklindeki sorusuna ise hükümeti eleştirerek yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bölgesel istihdam ofisleri kuruyoruz. O insanları önce meslek sahibi edeceğiz. Sonra iş bulacağız. İstanbul ihmal edilmiş bir kent. 250 bin kişi, gençler işsiz. Sadece İstanbul değil, Türkiye’nin sorunu işsizlik. Son 30-40 yılın en büyük işsizliğini yaşıyoruz bütün ülke. Bunun sebebi ekonomi. Bunun sebebi de iktidarın kötü ekonomi yönetimi. Biz 200 bin insana İstanbul'un kaynaklarıyla 5 yıl içerisinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. İktidara soramadığınız bana sorduğunuzu ben soruyorum iktidara. Umuyorum iktidar da bu işsizlere nasıl iş bulacağına dair inandırıcı bir takvim önümüze koyar. Zira insanlar çok zor durumda. Bu derin sorun dururken İstanbul'un seçilmiş başkanına laf atmakla, laf üretmekle bu sorunlar çözülmüyor." İBB, hükümete yakın vakıflara kaynak aktarımını durdurdu İmamoğlu daha sonra hükümete yakın vakıflara önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aktarılan kaynaklara yeni dönemde son verildiğini açıkladı.