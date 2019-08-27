HABER

İBB’den Kaynak Aktarılan Vakıflarla İmzalanmış Protokollere İptal

27.08.2019 14:50 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hükümete yakın vakıflara önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aktarılan kaynaklara yeni dönemde son verildiğini açıkladı

İBB’den Kaynak Aktarılan Vakıflarla İmzalanmış Protokollere İptal

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün Trabzon’da yaptığı konuşmada geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yaşanan aşırı yağışlar sırasında şehir dışında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu, “Aşkı ve davası olmayan; şehir, felaketin pençesinde kıvranırken önceliğini tatile verebilir. İşte İstanbul bunu yaşadı” sözleriyle eleştirdikten sonra “Başta Karadenizli hemşerilerimiz olmak üzere İstanbul’a hep birlikte sahip çıkacağız. Bölücü örgütün destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız” demesi Mardin, Diyarbakır ve Van’dan sonra ‘İstanbul’a da kayyum mu atanacak?’ sorusunu gündeme getirdi.

Bugün Erdoğan’ın sözlerine yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı’nın sözlerini İstanbul için çok üzücü ve anlamsız bulduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bu söylenenlerin artık hiçbir karşılığı yok. İstanbul emin ellerde. İstanbul, halkın yüzde 55’inin oy verdiği bir belediye başkanının ahlaklı, nitelikli, kimlikli, çok inanmış yol arkadaşları ile ve insanları işin içine katarak, parti ayrımı yapmaksızın, yani seçildikten sonra belediye başkanı kimliğiyle herkesi kucaklayan bir belediye başkanına emanet. Bizim başka gündemimiz var. Sayın Cumhurbaşkanı bu sözleri söylerken şöyle düşünüyor olabilirler; bir kişinin kararıyla her şey yapılır gibi. Öyle bir şey yok. Bazen ‘mış gibi’ görünebilir ama milletin iradesi en öndedir. Biz miletin iradesiyle kendimizi çok güçlü hissediyoruz, tarifi yok. Milletin iradesi size muazzam bir güç katıyor, motivasyon katıyor” dedi.

İmamoğlu: “Erdoğan’ın sözlerini önemsemiyorum, arkamızda millet iradesi var”

İmamoğlu, tekrarlanan İstanbul seçimlerini kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebinde bulunmasına rağmen kendisine Cumhurbaşkanlığı’ndan hala bir yanıt gelmediğini de hatırlattı:

“Bir buçuk aya yaklaştı, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan randevu talep ettim. Kendisine İstanbul’la ilgili düşüncelerimizi sunacağız. Hala yineliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı milletin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanı. Ben İstanbul’un seçilmiş belediye başkanıyım. Neyi konuşacağım, milletin iradesiyle seçilmiş iki kişi olarak neyi konuşacağız? İstanbul’un sorunlarını konuşacağız. Bunları konuşacağımıza bize miting alanlarından göndermeler yapmasının hiçbir anlamı yok. Ben hiç duymadım, hiç önemsemiyorum bile çünkü arkamızda kocaman bir millet iradesi var. Millet iradesinin, hukukun hiçe sayıldığı her davranışın da karşısındayız.”

“İnsanlar zor durumda, Türkiye 30-40 yılın en büyük işsizliğini yaşıyor”

İmamoğlu, bir gazetecinin “Türkiye’de işsizlik var, seçim kampanyanızda vaat ettiğiniz 200 bin kişi ne zaman işe alacaksınız” şeklindeki sorusuna ise hükümeti eleştirerek yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, “Bölgesel istihdam ofisleri kuruyoruz. O insanları önce meslek sahibi edeceğiz. Sonra iş bulacağız. İstanbul ihmal edilmiş bir kent. 250 bin kişi, gençler işsiz. Sadece İstanbul değil, Türkiye’nin sorunu işsizlik. Son 30-40 yılın en büyük işsizliğini yaşıyoruz bütün ülke. Bunun sebebi ekonomi. Bunun sebebi de iktidarın kötü ekonomi yönetimi. Biz 200 bin insana İstanbul'un kaynaklarıyla 5 yıl içerisinde sistemli bir şekilde iş bulacağız. İktidara soramadığınız bana sorduğunuzu ben soruyorum iktidara. Umuyorum iktidar da bu işsizlere nasıl iş bulacağına dair inandırıcı bir takvim önümüze koyar. Zira insanlar çok zor durumda. Bu derin sorun dururken İstanbul'un seçilmiş başkanına laf atmakla, laf üretmekle bu sorunlar çözülmüyor."

İBB, hükümete yakın vakıflara kaynak aktarımını durdurdu

İmamoğlu daha sonra hükümete yakın vakıflara önceki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından aktarılan kaynaklara yeni dönemde son verildiğini açıkladı.

İmamoğlu, “Şu an itibariyle iptal ettiğimiz vakıflara aktarılmış kaynaklar adına söylüyorum, tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız. Bunun içinde sadece bir vakfa yemek desteğinin 56 milyon liralık bölümü var. İnanılmaz. Bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Bir bina yapılıyor, bir vakfa yapılmak üzere, maliyeti 165 milyon lira. Artık o bina İstanbullular’a ait. Onun bunun vakfına ait değil, İstanbullulara ait. Bu kadar net, İstanbullu’ya ait. Bu daha başlangıç.”

Belediye’nin protokol yaptığı vakıflar arasında aslan payını TÜGVA ve TÜRGEV almış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin önceki yönetim tarafından yapılan protokolleri iptal ettiği altı vakıf, ENSAR Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Darulfünün İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı ve TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı)

İBB’den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar kiralama, tadilat, tefrişat, ulaşım, yeme içme başlıkları altında ENSAR Vakfı’na 30 milyon 585 bin TL, TÜRGEV’e 67 milyon 389 bin TL, TÜGVA’ya 76 milyon 544 bin TL, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na 5 milyon 83 bin TL, Darülfünun İlahiyat Vakfı’na ise 2 milyon 495 bin TL tutarında kaynak aktarılmış.

İBB tarafından bu vakıflara 2019 yılına kadar aktarılan kaynağın toplam tutarı 182 milyon 97 bin TL’yi buluyor.

Yeni inşaat faaliyeti kapsamında TÜRGEV’e 165 milyon TL, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı’na 6 milyon 69 bin TL, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı’na 4 milyon 286 bin TL tutarında aktarılacak kaynak da iptal edildi.

PARTNER Beste'den tatil pozları Beste'den tatil pozları
Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyorReuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor
Zayıf Yağmurlar Amazon Yangınlarını Söndürmeye Yardımcı OlamıyorZayıf Yağmurlar Amazon Yangınlarını Söndürmeye Yardımcı Olamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Adriana Lima bu defa tamamen çıplak

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Lüks sitede 176 bin liralık şok

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Cinsel taciz skandalı! 9 kadın anlattı, her satırı iğrenç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor

Reuters duyurdu: YPG Türkiye sınırından çekiliyor

Netanyahu'dan Nasrallah'a: Sakin ol

Netanyahu'dan Nasrallah'a: Sakin ol

Erdoğan ve Putin uçakları birlikte inceledi!

Erdoğan ve Putin uçakları birlikte inceledi!

Rusya Başbakan Yardımcısı: Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz

'Erdoğan’a bugün beşinci nesil savaş uçağımızı göstereceğiz'

Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor

Evlilik belgelerindeki 'bakire' seçeneğini kaldırılıyor

Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!

Trump yeşil ışık yaktı, Ruhani önünü kesti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.