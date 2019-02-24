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İBB'DEN KIŞ MESAİSİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:51 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışından vatandaşların etkilenmemesi için tüm birimleriyle görev başında olduğunu duyurdu.

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışından vatandaşların etkilenmemesi için tüm birimleriyle görev başında olduğunu duyurdu. İBB'nin kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de şehrin 199 farklı noktasında beslenme desteği verdiği belirtildi.

7 BİN 83 PERSONEL, BİN 357 ARAÇ TEYAKKUZDA
İBB tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör kar yağışının etkili olduğu bölgelerde anlık müdahalede bulunuyor. Metrobüs güzergâhında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında" denildi.

SOKAK HAYVANLARINA İBB’DEN MAMA DESTEĞİ
İBB'nin havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama desteğini sürdürdüğü belirtildi. "Dün akşamdan itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bu sabah da İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktasında can dostlarımıza toplam bir ton besleyici değeri yüksek kuru mama dağıtıldı. Mama yardımı, kış ayları boyunca devam edecek" ifadelerine yer verildi.

HER SABAH MAMA YARDIMI ULAŞTIRILIYOR
Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirlendiğinin ifade edildiği açıklamada, "İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı’yla besleme noktalarına kedi ve köpekler için besleyici değeri yüksek kuru mamalar ulaştırılıyor. Kuru mama dağıtımı kış şartlarının başladığı ilk günden bu yana devam ediyor. Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor. Toplamda ise her gün sabah saatlerinde toplam 1 ton kuru mama dağıtımı yapılıyor. Ayrıca kuşlar için de küçük kaplar ile yüksek noktalara yem bırakılıyor" denildi.

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