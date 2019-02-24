İBB'DEN KIŞ MESAİSİ

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışından vatandaşların etkilenmemesi için tüm birimleriyle görev başında olduğunu duyurdu. İBB'nin kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de şehrin 199 farklı noktasında beslenme desteği verdiği belirtildi.

7 BİN 83 PERSONEL, BİN 357 ARAÇ TEYAKKUZDA

İBB tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik uyarı doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirlerini aldı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı'na bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör kar yağışının etkili olduğu bölgelerde anlık müdahalede bulunuyor. Metrobüs güzergâhında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM'da görev başında" denildi.