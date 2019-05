İBB’den makam araçlarıyla ilgili iddialara yanıt

Açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medyada İBB ve bağlı kuruluşları İSKİ, İETT’deki makam araçları ile ilgili; ’İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık 1717 makam aracı; 48 yöneticinin bulunduğu İETT’de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB’ye bağlı İSKİ’nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğu’ gibi iddialar yer almaktadır. Bu iddiaların tamamı bilinçli bir çarpıtma ile kamuoyunda algı oluşturmak için ortaya atılan iftiralar bütünüdür.

İBB araç kiralamaları hakkında:

"İBB’nin 1717 tane araba kiraladığı" ve bu sayılara bakarak da "Büyükşehir’de her 8 kişiye 1 kiralık araç düşüyor" yorumlarına yer verildiği, daha da ileri gidilerek bu araçların bir kısmının sivil toplum kuruluşlarında olduğu iftirası haberleştirilerek "İBB’de 1717 araçlık saltanat" başlıkları atılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 461 kilometre yüz ölçümü ve 16 milyona yakın nüfusu ile 7/24 yaşayan ve dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul’da yılın 365 günü 24 saat kesintisiz hizmet için çalışan ve İstanbul’un her noktasına alt yapıdan üst yapıya; hayatın her alanında sadece bu ilde yaşayanlara değil yurt içi ve yurt dışından her gün bu şehre gelen yüz binlerce ziyaretçiye de hizmet götüren ve herkesin bildiği gibi yerel yönetim alanında örnek çalışmalara imza atan kurumdur.