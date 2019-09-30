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İBB'den metrobüslerde sabah saatlerinde yaşanan yoğunluğa açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 13:18 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB)  sabah saatlerinde metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluğun araç arızasından kaynaklandığını açıkladı.

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) sabah saatlerinde metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluğun araç arızasından kaynaklandığını açıkladı. İBB tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul’da bu sabah 07:59’da Metrobüs hattının Avcılar İBB Sosyal Tesisler İstasyonu’nda bir araç arıza yapmıştır. 08:00’de denetim amiri istasyona intikal etmiş, tek yönlü geçiş verilmeye başlanmıştır. 08:04 tekli geçiş sırasında işareti yanlış algılayan 2 otobüs şoförü, konvoydan çıkarak hattın iki yönlü kapanmasına sebep olmuştur. 08:14’te yapılan müdahale ile metrobüs hattımız normale dönmüştür. Metrobüste benzer bir arıza ve teknik aksamanın bir daha yaşanmaması için personele gerekli uyarılar yapılmıştır. Hattın 10 dakika trafiğe çift yönlü kapanmasıyla oluşan bekleme ve yoğunluktan dolayı İstanbullulardan özür diler, benzer bir sorunun tekrar yaşanmaması için önlemlerin alındığını belirtmek isteriz."

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