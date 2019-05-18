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İBB'den Milli Mücadele'nin 100. yılına özel çalışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 21:38 | Son Güncelleme

Şişli'deki Atatürk Müzesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 23.00'e kadar ziyarete açık olacak

İSTANBUL (AA) - Şişli'deki Atatürk Müzesi (Evi), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 23.00'e kadar ziyaret edilebilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi bir dizi özel çalışma gerçekleştirdi.

Şehir genelinde çeşitli üst geçit, elektrik direkleri ve billboardlara "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" görselleri asıldı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmadan önce annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım ile birlikte kaldığı, daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından müze haline getirilen Şişli'deki Atatürk Müzesi'nin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda ziyaret süresi gece 23.00'e kadar uzatıldı.

Türkiye'nin ilk Atatürk heykeli ve Zübeyde Hanım büstünde İBB ekiplerince 19 Mayıs öncesi hassasiyetle bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı, Kültür Varlıkları Projeler Müdürlüğü tarafından restorasyon projelerinin onaylanmasının ardından Atatürk Anıtı, ilk günkü özgün görünümüne kavuşacak.

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Atatürk Müzesi İBB

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