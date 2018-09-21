İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Âh Hüseyin" başlıklı "Muharrem Ayı Yad Programı" düzenledi.
İBB Kültür Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programa Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yar ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik konuşmacı olarak katıldı.
Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programda "Hz. Hüseyin Aşkına Söylenmiş Mersiyeler" seslendirdi. Programda Hüseyin Albayrak, Ali Rıza Albayrak, Santuri Sedat Anar ile Türk müziği sanatçısı İbrahim Suat Erbay ve Grup Dergah tarafından nefes, ağıt, mersiye, deyiş ve ilahi formundaki eserler, davetlilerin beğenisine sunuldu.
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- "Ehl-i Beyt'in davası Kuran-ı Kerim'in davasıydı"
Prof. Dr. Yar burada yaptığı konuşmada, "Ehl-i Beyt'in davası Kuran-ı Kerim'in davasıydı. Kuran'ın davası da aslında bütün peygamberlerin ortaya koyduğu davaydı. Bugün İslam dünyasının bölünmüşlüğün temeli, Peygamberimiz sonrası onu gören insanlar arasında çıkan ihtilafın çözülmemiş olmasından kaynaklanıyor." dedi.
Çelik, "Tevhid Etsin Dilimiz" başlıklı konuşmasında Hz. Ali'nin "İnsanlar bilmedikleri şeyin düşmanıdır" sözünü hatırlatarak, "Biz bilmediğimiz şeyi yok sayıyoruz ya da ötekileştiriyoruz." ifadesini kullandı.
Hz. Ali'nin misyon ve anlayışından bahseden Çelik, Hz. Ali'nin zamanın Mısır Valisi Malik bin Eşter'e bir mektup gönderdiğini belirterek, "Bu mektuptaki insanlık üst kümesi tüm insanları kapsayan bir kümedir. Hz. Ali mektubunda insanları iki sınıfa ayırarak 'Onların birincisi dinde kardeşin, ikincisi ise yaratılışta senin eşindir' der. İşte bu günümüz insanının ihtiyaç duyduğu birlikteliktir." şeklinde konuştu.
"Abidan-ı Mustafayız", "Ah Hüseynim", "Kerbala Ağıdı" ve "Bugün Matem Günü Geldi" gibi eserlerin seslendirildiği program sonrasında katılımcılara aşure ikramı yapıldı.
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