İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Âh Hüseyin" başlıklı "Muharrem Ayı Yad Programı" düzenledi.

İBB Kültür Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programa Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Yar ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen programda "Hz. Hüseyin Aşkına Söylenmiş Mersiyeler" seslendirdi. Programda Hüseyin Albayrak, Ali Rıza Albayrak, Santuri Sedat Anar ile Türk müziği sanatçısı İbrahim Suat Erbay ve Grup Dergah tarafından nefes, ağıt, mersiye, deyiş ve ilahi formundaki eserler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

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- "Ehl-i Beyt'in davası Kuran-ı Kerim'in davasıydı"

Prof. Dr. Yar burada yaptığı konuşmada, "Ehl-i Beyt'in davası Kuran-ı Kerim'in davasıydı. Kuran'ın davası da aslında bütün peygamberlerin ortaya koyduğu davaydı. Bugün İslam dünyasının bölünmüşlüğün temeli, Peygamberimiz sonrası onu gören insanlar arasında çıkan ihtilafın çözülmemiş olmasından kaynaklanıyor." dedi.