İBB'den Murat Ongun ile ilgili açıklama

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya hesabı Twitter'dan Murat Ongun ile açıklamada bulundu.

İBB'nin Murat Ongun ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bazı basın yayın organlarında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı emrinde 24.04.2019 tarihinde “Danışman" olarak sözleşme imzalanan Murat Ongun'un işine son verildiğine ilişkin haber ve yorumlar yer almıştır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. maddesinde 'Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanının görev süresini aşamaz' hükmüne amirdir.

Önceki dönem belediye başkanlarında olduğu gibi belediye başkanını görevinin sona ermesine bağlı olarak Murat Ongun'un sözleşmesi de hukuken sona ermiş ve bütün özlük hakları ödenmiştir.

Söz konusu haber ve yorumlardaki işten kovma iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."

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