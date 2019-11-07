HABER

İBB'den okullarda deprem farkındalık eğitimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2019 12:06 | Son Güncelleme

Silivri'de yaşanan 5,8'lik depremin ardından başlayan deprem seferberliği kapsamındaki eğitimler, 21 okulda öğrencilere yönelik yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), merkez üssü Silivri'deki 5,8'lik depremin ardından deprem gerçeğini unutturmamak için toplumun farklı kesimlerine verilen "Deprem Farkındalık ve Güvenli Yaşam Eğitimleri", okullarda devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu, Afet Koordinasyon Merkezi'nin desteğiyle pilot bölge olarak seçilen Avcılar ve Silivri'de verilen "Deprem Farkındalık ve Güvenli Yaşam Eğitimleri"nin ardından okullara geçildi.

Bu kapsamda 17 günde 21 okuldaki çok sayıda öğrenciye, deprem öncesi ve sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili hayat kurtarıcı bilgiler verildi.

Sismoloji Uzmanı Prof. Dr. Şerif Barış'ın anlatımıyla, Avcılar Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda başlanan eğitimlerde, öğrencileri sıkmadan ve korkutmadan deprem gerçeği gözler önüne serildi.

- Fener Rum Patrikhanesi'nde eğitim

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğuna dikkat çekilen eğitimlerde, depreme ve onun meydana getirebileceği zararlara hazırlıklı olma ve gerekli önemleri almanın önemine dikkat çekiliyor. Prof. Dr. Şerif Barış ve uzman eğitimciler aracılığı ile toplumun tüm kesimlerine verilmeye çalışılan eğitimlerde ayrıca, proaktif bir yaklaşımla deprem öncesi, deprem anında ve ardından neler yapılması gerektiği anlatılıyor.

Deprem Farkındalık ve Güvenli Yaşam Eğitimlerinden biri de Fener Rum Patrikhanesi'nde verildi. Yine Şerif Barış tarafından verilen eğitim, patrikhanedekiler tarafından ilgiyle dinlendi.

PARTNERİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldiİnternetten sipariş vermişti, bakın ne geldi
Samsun’da FETÖ’den 3 kişiye adli kontrolSamsun’da FETÖ’den 3 kişiye adli kontrol
Yolcu minibüsü devrildi; 7 yaralıYolcu minibüsü devrildi; 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem İBB

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Fatih Terim'den 6-0 yorumu! 'Söylenecek tek şey...'

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Canlı yayında isyan! 'Utanıyorum'

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Erdoğan imzaladı! O araziler acele olarak kamulaştırılacak!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Süleyman Soylu ve Ümit Özdağ arasında 'göçmen' polemiği büyüyor!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

Mektup konusu gündeme gelecek mi? Oktay açıkladı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci ölüm! Yıkıldılar

Feci ölüm! Yıkıldılar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hasankeyf’ile ilgili yeni haber! Su Seviyesi her geçen gün yükseliyor

12 bin yıllık Hasankeyf'in son günleri!

Araçta öldürdüğü eşinin cesediyle 2 saat dolaştı!

Dehşete düşüren olay! Cesediyle iki saat dolaştı

Saruhanlı Belediyesi Cengiz Topel caddesinin ismini Sefer Özlü olarak değiştirdi

Saruhanlı Belediyesi'nden tartışma yaratan değişiklik

Siyanür içerek intihar eden 4 kardeş kimsesizler mezarlığına defnedilecek

Türkiye'nin konuştuğu olayda yürek yakan gelişme!

Pendik'te İETT otobüsünden akan yağ zincirlemeye kazaya neden oldu

Tüm yolları denedi ama olmadı

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

Kış üslenmesi hazırlığındaki PKK'lı teröristlere operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.