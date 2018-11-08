İBB'den şehit ve gazi ailelerine boğaz turu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, Kırıkkale'den gelen şehit ve gazi yakınlarına özel boğaz turu düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında şehit düşen ve gazi olan askerlerin yakınları, Kırıkkale Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen boğaz turuna katıldı.

Aileler, Haliç Tersanesi'nden başlayan turda boğazın iki yakasında yer alan tarihi köşk ve yalılar, Kız Kulesi, Beylerbeyi, Dolmabahçe ve Çırağan sarayları ile Rumeli ve Anadolu Hisarı gibi birçok tarihi mekanı yakından görme imkanı buldu.

Boğaz turunda hatıra fotoğrafı çektiren aileler, ikram edilen yemeğin ardından vapur müzisyenlerinin Türk Halk Müziği'nden icra ettikleri eserleri dinledi.

Ailelere boğaz turunun ardından günün anısına özel hediyeler verildi.

