HABER

İBB'DEN TARİHİ MEZARLARIN KALDIRILIP YENİ GÖMÜLERE HAZIRLANDIĞI İDDİALARINA İNCELEME

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 11:10 | Son Güncelleme

  İstanbul'da Eyüpsultan Mezarlığı’nda bulunan tarihi, eski, sahipsiz  mezarların kırılarak kaldırıldığı, yerlerinin yeni gömü için hazırlandığı iddiaları üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilerek konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul'da Eyüpsultan Mezarlığı’nda bulunan tarihi, eski, sahipsiz mezarların kırılarak kaldırıldığı, yerlerinin yeni gömü için hazırlandığı iddiaları üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilerek konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Eyüpsultan ilçesinde Pierre Lotti tepesinde bulunan ve içinde çok sayıda tarihi mezarın bulunduğu Eyüpsultan Mezarlığı’nda eski ve sahipsiz kalmış mezarların yok edilip yerlerine yenilerinin yapıldığına yönelik sosyal medyada çok sayıda iddia yer aldı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da TBMM'de soru önergesi vererek durumun araştırılmasını istedi. Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından inceleme talimatı verildi ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilerek iddialar incelemeye alındı. İncelemeler devam ederken konuyla ilgili görüşüne başvurulan İBB Basın Koordinatörlüğü üzerinden açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi: "Son günlerde İstanbul Eyüp İlçesinde bulunan tarihi mezarlıkta meydana geldiği görülen tarihi mezar tahribatı kamuoyu tarafından takip edilmektedir. Söz konusu mezarlık Eyüp ilçesi 41 ada 1 parselde bulunmakta olup, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Bu alanda meydana gelen vakıa, kamuoyunda sehven Derviş Sırrı mezarı olarak bilinen mezarın yakın zaman önce sağlam bir şekilde ayakta iken kısa süre içinde kırılarak kaldırıldığı, mezar yerinin yeni gömü için hazırlandığı, tarihi mezar taşının kırılmış parçalarının ise mezarlık içinde başka bir yere atıldığı şeklinde gözlenmektedir.
İstanbul tarihi mezarlıkları her şeyden önce İstanbul’un hafızası niteliğindedir. İstanbul tarihinin en büyük kanıtları olan, bu şehrin tarihine ve kimliğine yön vermiş şahısların tarihi kanıtları olmalarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal anlamda da büyük değer taşıyan tarihi mezarların korunması İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından büyük önem taşımaktadır. İstanbul tarihi ve kültürü ile korunması gereken bir açık müze ise, bu müzenin en önemli eserlerinin başında tarihi mezarlıklar gelmektedir. Bu hassasiyetle, koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda bulunan tarihi mezarların son günlerde gündem olmuş örnekleri dışında da Eyüp, Aşiyan, Kozlu, Seyyid Nizam, Edirnekapı, Zincirlikuyu mezarlıklarında meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkâr sonuçları üzerine Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun talimatı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır"

Görüntü dökümü:
---------------------
-Eyüp Mezarlığı'ndan genel ve detaylar
-Tahrip edilen mezar ve mezar taşları
-Eyüp Mezarlığı'nın HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Karadeniz'in en uzun teleferiğine yoğun ilgiKaradeniz'in en uzun teleferiğine yoğun ilgi
Sivas'tan Rusya'ya alabalık ihracatıSivas'tan Rusya'ya alabalık ihracatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Ünlü çiftten üzen haber! Bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay, boşlukta hareket ediyor!

Ay, boşlukta hareket ediyor!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Göç İdaresi Genel Müdürü'nden Suriyeliler açıklaması

Göç İdaresi Genel Müdürü'nden Suriyeliler açıklaması

Arabasını satmak isterken dehşeti yaşamıştı! Yeni gelişme

Arabasını satmak isterken dehşeti yaşamıştı! Yeni gelişme

Emniyet Müdürü dolandırıcıların yeni yöntemini anlatarak vatandaşları uyardı

Emniyet Müdürü uyardı! Yeni yöntemleri 'pes' dedirtti!

TEM'de TIR devrildi! Trafik yoğunluğu oluştu

TEM'de TIR devrildi! Trafik kilit

Aile boyu emekli, dul ve yetim 'avcısı' çıktılar

Anne, baba ve çocuklar Aile boyu 'avcı' çıktılar

Şans Topu sonuçları 31 Temmuz: Büyük ikramiye talihlisi başkentten

Büyük ikramiye bölünmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.