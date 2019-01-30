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İBB’den TBHF’ye esprili kar cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 11:17 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun Twitter hesabından sokaklarda kayak yapma isteği belirtilen twitine esprili yanıt verilerek, “Gönlünüzden geçen bu görüntünün İstanbul’da gerçekleşmesinin mümkün olacağını sanmıyoruz” ifadelerine yer verildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zorlu kış şartlarında vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun Twitter hesabından sokaklarda kayak yapma isteği belirtilen twitine esprili yanıt verilerek, “Gönlünüzden geçen bu görüntünün İstanbul’da gerçekleşmesinin mümkün olacağını sanmıyoruz” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zorlu kış şartlarında vatandaşların oluşabilecek olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı. Geçtiğimiz pazartesi günü için Meteoroloji ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nden (AKOM) yapılan uyarıların ardından, Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) resmi Twitter hesabından İBB’yi etiketleyerek bir paylaşım yaptı. Paylaşımda buzla kaplanan bir alanda paten kayanların fotoğrafına yer verilerek, “Bu kadar yağsa yeter” ifadeleri kullanıldı. Buna karşılık İBB hesabından TBHF’ye, “İstanbul’umuz kışa 7 gün 24 saat hazır. Gönlünüzden geçen bu görüntünün İstanbul’da gerçekleşmesinin mümkün olacağını sanmıyoruz. Buzda kayma keyfi yaşamak isteyen vatandaşlarımızı Silivrikapı Buz Pistimizde ağırlayabiliriz” şeklinde esprili karşılık verildi.

İBB Kışa Hazır
İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) yönetiminde İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı 7 bin 83 personel, bin 357 araç, 53 vinç-kurtarıcı, köy yolları için 147 traktör vatandaşların hava koşullarına bağlı sorun yaşamaması için teyakkuzda bekliyor. Metrobüs güzergâhında ise herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı çalışıyor. Ayrıca İtfaiye, Yol Bakım, Ulaşım, Destek Hizmetleri, Raylı Sistemler, Zabıta, Park Bahçeler, Çevre Koruma, Muhtarlıklar ve Gıda, Sağlık Daire Başkanlıkları, Beyaz Masa ve diğer ilgili müdürlükler, İETT, İSKİ, İSFALT, İGDAŞ, İSTAÇ, İSBAK, Metro İstanbul, Şehir Hatları temsilcileri AKOM’da görev başında.

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