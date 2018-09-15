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İBB'den toplu ulaşımda "Sübvanse" kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdaki maliyet artışını vatandaşa yansıtmamak için, "sübvanse" kararı aldı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ,  toplu ulaşımda oluşan maliyet artışlarını vatandaşlara yansıtmayacak.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımdaki maliyet artışını vatandaşa yansıtmamak için, "sübvanse" kararı aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) , toplu ulaşımda oluşan maliyet artışlarını vatandaşlara yansıtmayacak. İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla başlatılan çalışma sonucunda oluşturulan rapor, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Eylül ayı toplantısında görüşülerek karara bağlandı. Ücret entegrasyonuna dahil olan deniz toplu ulaşım araçları, özel halk otobüsleri ve İstanbul Otobüs AŞ otobüslerinin her bir geçiş başı 55 ile 70 kuruş desteklenmesini içeren rapor, meclis üyelerinin oy birliğiyle onaylandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşu İETT ile İBB İştiraki Metro İstanbul ve Şehir Hatları da maliyet artışlarını kendi içinde sübvanse edece. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 470 milyon TL'ye mal olacak sübvansiyonun, 1 Ekim 2018 - 30 Haziran 2019 tarihleri arasında geçerli olacağı belirtimdi

YOLCU BAŞI SÜBVANSE BEDELİ ÖDENECEK
İBB, maliyet karşılama oranlarını; aracın İstanbulkart (yolculuk) gelirlerinin yakıt, personel, lastik, bakım, onarım vb. giderlerine olan oranına göre belirledi. İşletmeciler, maliyetleri karşılama oranlarına (gider / gelir oranı) göre 4 sınıfa ayrıldı. Karşılama oranı düşük kategorideki araçlara yolcu başı daha yüksek sübvanse bedeli ödenecek.

MALİYET KARŞILAMA ORANLARINA GÖRE SÜBVANSİYON BEDELİ
-Yüzde 70 ve altı olanlara 70 kuruş,
-Yüzde 70 - 80 aralığında olanlara 65 kuruş,
-Yüzde 80 - 90 aralığında olanlara 60 kuruş
-Yüzde 90 ve üstü olanlara 55 kuruş geçiş başı destek verilecek.
-Özel halk otobüsleri ile İstanbul Otobüs AŞ otobüslerine verilen destek miktarı, UKOME'nin belirlediği uzun mesafeli, çift biletin geçerli olduğu yolculuklarda 2 katına çıkacak.
Rapor, İBB Meclisi'nde oy birliğiyle onaylandı.

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