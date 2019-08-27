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İBB'DEN ULAŞIM ÜCRETLERİ ZAMMINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:51 | Son Güncelleme

  Okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde zam oranları belli oldu.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ /İSTANBUL, (DHA)
Okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde zam oranları belli oldu. Taksi ve minibüs ücretlerinde yüzde 25, Okul servis ücretlerinde yüzde 13'lükzam yapıldı.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nde (UKOME) bugün gerçekleştirilen toplantıyla; servis, taksi, minibüs, taksi dolmuş ve arabalı vapurların ulaşım ücretlerinde zam kararı alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'den toplantıda alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
İBB'den yapılan açıklamada, “İstanbul genelinde faaliyet gösteren; taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve personel servisleri ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor. Ücret tarifesi; enflasyon rakamları, amortisman giderleri ve yakıt maliyetlerindeki artış ile vatandaşların gelir durumu da dikkate alınarak hazırlandı. Taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak; açılış ücreti 5 TL, mesafe tarifesi 3,10 TL, yolculuk başına minimum ücret ise 13 TL uygulanması, minibüslerde mevcut ücretler üzerinden yüzde 25 artış yapılarak; öğrenci 0-6 km 1,5 TL / 6 km sonrası 2 TL, 0-2 km aralığı ücret (indi-bindi) 2,5 TL uygulanması, taksi dolmuş ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden yüzde 24 artış uygulanması, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak; en kısa mesafe olan 0-1 km 243 TL olarak uygulanması, personel servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak; 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 124 TL, her km için ücret ise 1,26 TL olarak uygulanması, şehir hatları İstinye - Çubuklu Arabalı Vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı. Elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında yüzde 50 indirim uygulanması kararları da alındı" İfadeleri kullanıldı.

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