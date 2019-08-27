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İBB’den ulaşımda yeni ücret tarifesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 20:37 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), servis taksi minibüs, taksi dolmuş ve arabalı vapurlarda yeni ücret tarifesini açıkladı.Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara ilişkin İBB’den açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), servis taksi minibüs, taksi dolmuş ve arabalı vapurlarda yeni ücret tarifesini açıkladı.
Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından gerçekleştirilen toplantıda alınan kararlara ilişkin İBB’den açıklama yapıldı. Ulaşımda yeni ücret tarifelerinin yer aldığı açıklamada, “Okul ve personel servisleri, taksi, minibüs, taksi dolmuş ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor. Okul servis ücretlerinde yüzde 13’lük artış olurken, elektronik biletlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından bugün gerçekleştirilen toplantıda alınan kararla, İstanbul genelinde faaliyet gösteren; taksi, minibüs, taksi dolmuş, okul ve personel servisleri ile şehir içi arabalı vapur ücretlerinde yeni tarifeye geçiliyor. Ücret tarifesi; enflasyon rakamları, amortisman giderleri ve yakıt maliyetlerindeki artış ile vatandaşların gelir durumu da dikkate alınarak hazırlandı” denildi.
UKOME kararıyla düzenlenen ücret tarifesiyle ilgili açıklamada, “Taksi taşımacılığı ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden ortalama yüzde 25 artış yapılarak açılış ücreti 5 TL, mesafe tarifesi 3,10 TL, yolculuk başına minimum ücret ise 13 TL uygulanması, minibüslerde mevcut ücretler üzerinden yüzde 25 artış yapılarak; öğrenci 0-6 kilometre 1,5 TL / 6 kilometre sonrası 2 TL, 0-2 kilometre aralığı ücret (indi-bindi) 2,5 TL uygulanması, Taksi Dolmuş ücretlerinde mevcut ücretler üzerinden yüzde 24 artış uygulanması, öğrenci servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak; en kısa mesafe olan 0-1 kilometre 243 TL olarak uygulanması, personel servis araçlarında mevcut ücretler üzerinden yüzde 13 artış yapılarak 10-17 koltuklu araçlarda ilk kalkış ücreti 124 TL, her kilometre için ücret ise 1,26 TL olarak uygulanması, şehir hatları İstinye - Çubuklu arabalı vapurları araç geçiş ücretlerine yüzde 20 ve Harem - Sirkeci araç geçiş ücretlerine yüzde 10 artış uygulanması kararları alındı” ifadelerine yer verildi.
Ayrıca açıklamada, elektrikli araçların arabalı vapurları kullanımında yüzde 50 indirim uygulanması kararları da alındığı kaydedildi.

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