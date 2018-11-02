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İBB'den Ümraniye'deki göçük ile ilgili açıklama 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 07:56 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - ÜMRANİYE'deki göçükle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.

İstanbul DHA - ÜMRANİYE'deki göçükle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama yapıldı.
Açıklama şu şekilde" 01.20 saatlerinde Dudullu - Bostancı Metro Hattı'nın Parseller İstasyonu ile Depo Sahası arasındaki tünel imalatlarının, istasyon tarafındaki son genişletme etabında çökme meydana gelmiştir.
İstasyon kazı destek sisteminde herhangi bir olumsuzluk meydana gelmemiştir. Çöken kısım istasyon dışında; yol altında, site önünde yer almakta olup siteye ait güvenlik kulübesi oluşan boşluğa düşmüştür. Alınan ilk bilgilerde güvenlik kulübesi içerisinde 2 kişinin bulunduğu ifade edilmiş olup kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir"

"3 BİNA TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILMIŞTIR"
"İBB Raylı Sistemler, AKOM, İtfaiye, Yol Bakım, İSKİ, Zabıta, 153 Yerinde Çözüm ekipleri 10 araç ve iş makinesi, 38 personel ile olay yerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalar esnasında çevredeki bina ve yol ölçümleri düzenli olarak kontrol edilmekte olup, yapılan kontrollerde olay öncesinde herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir. Çevredeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltılmıştır. Meydana gelen çökmenin zemin altında oluşan boşluktan kaynaklanabileceği tahmin edilmektedir"

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