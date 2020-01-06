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  4. İBB'den yağış bilançosu

İBB'den yağış bilançosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA -  İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) en fazla yağışın Beykoz'a düştüğünü açıkladı.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) en fazla yağışın Beykoz'a düştüğünü açıkladı.
İstanbul dün akşam saatlerinde yağışlı hava ve fırtına etkisine girdi. Şehrin farklı semtlerinde metrekareye 10 ile 75 kg arasında yağış düştü. Kuvvetli, yer yer tam fırtına ile birlikte sağanak yağmur geçişlerinin Çarşamba sabah saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde deniz ulaşımı seferlerinde (Şehir Hatları, İDO, BUDO) iptaller yaşandı. Tarabya Üstü Arabayolu Caddesi'nde ağaç devrildi. TEM Halkalı Yan yol - İkitelli istikameti; Merkezefendi, Gümüşsuyu Davutpaşa Cad. Tramvay yolu; Topkapı Altgeçidi; Kadıköy Caferağa Mah. Mühürdar Cad. Tramvay Yolu'nda su birikintisi oluştu. Kabataş-Bağcılar Tramvayı seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı. Gece İstanbul genelinde bir araç su birikintisinden kurtarıldı, 14 ayrı noktada çatı ve ağaç dalı temizliği yapıldı.

BEYKOZ VE EYÜP 70 KG'IN ÜZERİNDE YAĞIŞ ALDI
Yağış miktarları incelendiğinde saat 12:00 itibari ile en fazla yağış; Beykoz (74.7kg/m2), Eyüp Hamidiye (74.4kg/m2), Şişli (68kg/m2), Tuzla (68kg/m2) gibi kuzey ilçelerinde oldu. İl genelinde ortalama 36.3 kg/m2 yağış kaydedildi.

FIRTINA VE YAĞMUR ÇARŞAMBAYA KADAR SÜRECEK
Öte yandan, meteorolojik verilere göre; İstanbul il genelinde kuvvetli, yer yer tam fırtına (65-100km/s) şeklinde etkili olan rüzgârlar ile birlikte kuvvetli sağanak yağmur geçişleri (Pazartesi ve Salı toplam 60-120kg/m2) Çarşamba sabah saatlerine kadar devam edecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 9 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-4°C altında, 10-19 Ocak tarihleri arasında ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Eylül ayından itibaren mevsim normalleri altında seyreden yağışlar nedeni ile yüzde 33'ler seviyesine kadar gerileyen İstanbul'daki barajların doluluk oranı ise son yağışlarla yüzde 40 seviyesine yükseldi.

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