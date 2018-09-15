İBB'den yeni eğitim-öğretim yılı tedbirleri

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından ilgili kurum temsilcileriyle yapılan toplantılarda, eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir dizi tedbir alındı. İBB'den yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İSPARK A.Ş, Şehir Hatları A.Ş, İDO A.Ş, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Umum Servis Araçları Odası’nın katılımıyla AKOM'da düzenlenen toplantıda eylem planı hazırlandı. İstanbul'da 2 milyon 714 bin 30 öğrenci ve 151 bin 604 öğretmenin ders başı yapacağı eğitim-öğretim yılında 18 bin servis aracıyla 300 bin öğrenci taşınacak. İBB tarafından ilk defa hayata geçirilen yeni uygulama ile veliler, "https://tuhim.ibb.gov.tr/" adresinden servis sorgulaması yaparak, servisler hakkında tüm bilgileri ve servis ulaşım ücretlerini öğrenebilecek. Siteye giren veli karşısına çıkan "Kayıtlı Şoför Sorgulama" seçeneği ile şoför bilgilerine ulaşarak şoförün sistemde kayıtlı olup olmadığını görecek. Şoför sisteme kayıtlı ise "Servis Taşımacılığında Şoförlük Yapmaya Uygundur" ibaresi ekranda görünecek.

"Kayıtlı Servis Aracı Sorgulama" ile de servis hizmeti alınan aracın hangi kişi veya firma adına kayıtlı olduğu ve servis yapmaya uygun olup olmadığı öğrenilecek. Araç sisteme kayıtlı firma ve taşımacı ismi ile birlikte "Servis Taşımacılığı Yapmaya Uygundur" ibaresi ekranda görünecek. Okul servis ücreti hesaplama ile okul türü seçildikten sonra başlangıç ve bitiş noktaları harita üzerinden işaretlenerek "UKOME" tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden okul servis ücretleri hesaplanabilecek. Ücret hesaplaması yapılırken okul türü olarak "okul öncesi, ilkokul ve ortaokul" seçilmesi durumunda sistem tarafından, ücrete otomatik olarak yüzde 35 rehber personel ücreti de ilave edilerek veliler bilgilendirilecek. - Okul servislerine ücretsiz park alanı Alınan tedbirler kapsamında, kararlaştırılan bazı uygulamalar şöyle sıralandı: "Okul servis araçları, öğrenci indirme-bindirme ve parklanma sırasında okul bahçelerini kullanabilecekler. Okul çevresinde öğrencilerin taşıtlardan inerek okul binasına girmeleri, rehber personel ve öğretmenlerden oluşan okul geçidi görevlileri kontrolünde gerçekleşecek. Servis kullanacak öğrencilerin açık adresleri ve iletişim bilgilerinin servis şoförlerinde bulundurulması ve velilere duyurulması sağlanacak. Okulların açık adresleri, telefon numaraları, öğrenci kapasiteleri ve okul müdürlerinin bilgileri, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve İBB Zabıta Daire Başkanlığı birimlerine gönderilecek. İETT tarafından mevcut 4 bin 840 otobüs ve 453 metrobüse ek olarak 349 adet otobüs ve 90 adet metrobüs konulacak. Okulların açıldığı gün, Metro İstanbul ve İETT tarafından gerçekleştirilecek toplam 5 bin 397 ilave sefer ile yaklaşık 596 bin 83 özel aracın trafikten çekileceği ve 894 bin 124 yolcunun toplu ulaşım sistemlerine yönlendirilmesi hedefleniyor. Okul çevrelerinde İSPARK'a ait 119 otoparkta, okulların açıldığı gün, servis araçlarına tam gün ücretsiz park alanı sağlanacak."

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün saha personeli dışında büroda çalışan personelden destek alınacak, 83 motosikletli ve 156 polis ekip otosu görev yapacak. Yollarda oluşan maddi hasarlı kazalara İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde bulunan 189 çekici ile müdahale edilecek. Trafik akışını sağlamak için okul çevreleri ve kritik noktalarda 47 yaya personel ile toplam 475 polis görevlendirilecek. Mobil Okul Timleri, okul önlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek her türlü güvenlik sorununa en seri şekilde müdahale ederek, sorunu yerinde çözüme kavuşturacaklar. Ana arterlerde ve okul çevrelerinde zabıta ile koordineli olarak trafik yönlendirmesi yapılarak okul çevrelerindeki parklanmalar önlenecek. İDO ve servis odaları, koordineli olarak okul servis araçlarının İDO arabalı vapurlarını öncelikli kullanması için gerekli yönlendirmeleri yapacak. Okulların açıldığı gün, ilçe emniyet müdürlüğü personeli de trafik düzeninin sağlanmasına yardımcı olacak. İl Jandarma Komutanlığı yetki alanındaki bölgelerde trafik, emniyet ve asayiş hizmetlerini yerine getirmek üzere Jandarma Trafik, Asayiş müdahale, suç önleme ve araştırma devriyeleri ile okulların önleri ve yakınlarında yeterli personelle tedbir alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü uygulamalara yönelik olarak, İBB Beyaz Masa ilgili kurum ve kuruluşlarla organizasyonlar yaparak, koordinasyon sağlayacak.Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan broşürler, 153 Beyaz Masa tarafından dağıtılarak veliler bilgilendirilecek.

- "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Müdürlüğü, sinyal direklerine 1 hafta süreli "Ben Duyarlı Sürücüyüm" levhaları asacak. Eğitim-öğretim dönemi başlangıcından önce gerekli görülen yerlerde sinyalizasyon, kent içi trafik kameraları ve şerit çizgilerinin bitirilecek. Kent içi kameralarından İstanbul trafiği izlenerek, tıkanan arterler ilgili birimlere bildirilip anında çözümlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ise İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve ilçe belediye ekipleri ile ortak yapılacak çalışmaların programını oluşturacak, aktif olarak okullarda 215 personelle görev yapacak. Okulların açıldığı gün oluşabilecek kazalarda emniyet ekiplerine yardımcı olacak çekicilerin yerleri ve iletişim bilgileri ilgili birimlere aktarılacak, 12 çekici trafik müdürlüğü ile koordineli çalışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü de şantiyelerde okulların açıldığı hafta çalışma yapılmamasını sağlayacak. Trafiği engelleyecek tüm hususlar ortadan kaldırılıp, çalışmalar daha sonra kademeli olarak başlatılacak. Mevcut çalışmaların okul açılış gününden önce bitirilmesi ve çalışmalar sırasında yerleştirilen şerit daraltıcı ya da trafiği engelleyici aparatların toparlanması sağlanacak. Zaruri çalışmaların gece vardiyasında (22.00-05.00 arası) sürdürülmesi koordine edilecek.