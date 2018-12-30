İBB'DEN YILBAŞI ÖNLEMLERİ

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı için bazı önlemler aldı. Önlemler kapsamında zabıta, itfaiye, sağlık personellerinin gece boyu ek mesai yapacağı, Metro, metrobüs ve İETT hatlarının da ek seferler düzenleyeceği açıklandı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sorunsuz bir yılbaşı geçirmesi için önlemlerini aldı. Taksim, Beşiktaş, Kadıköy başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekipte 277 zabıta gece boyu görev yapacak. İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak. İETT, metrobüs dahil 20 hatta 665 ek sefer düzenleyecek. Metro ve Marmaray 02.00'a kadar çalışacak. Şehir Hatları'nın seferleri de uzatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yılbaşı gecesi için gereken önlemleri aldı. Sorun yaşanmaması için zabıta, itfaiye, sağlık personelleri gece boyu ek mesai yapacak. Metro, metrobüs ve İETT hatları da ek seferler düzenleyecek.

İTFAİYE VE SAĞLIK PERSONELLERİ TEYAKKUZDA OLACAK

İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak. Herhangi bir acil duruma karşı ekipler teyakkuzda olacak. 7/24 esasına göre çalışan İBB AKOM da yılbaşı gecesi için özel tedbirler aldı. Bu kapsamda İtfaiye, Zabıta, İGDAŞ, İSKİ, İETT, METRO İSTANBUL, Atık Yönetimi Müdürlüğü, Yol Bakım ve Altyapı, İşletmeler Müdürlüğü, Trafik Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden personeller AKOM merkezinde görev başında olacak.